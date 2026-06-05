Християн Георгиев спечели сребро на турнир по таекуондо в Германия

Добър старт записаха българските таекуондисти в първия ден от международния турнир „Купата на президента“ в Германия, благодарение на изявите на Християн Георгиев.

В категория до 54 килограма националът с победи над състезатели от Венецуела, Беларус и Франция, с което заслужено достигна до финала, но решителния мач отстъпи пред представител на Полша.

ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

Останалите български представители днес - Александра Георгиева, Дея Пеева и Теодора Маринова, допуснаха загуби в първите си срещи.

В неделя на татамито ще излязат Стефан Стаменов и Ерика Карабелева.

Бронз за Християн Георгиев на Европейското по таекуондо

Треньор на българския тим за "Купата на президента" е Венцислав Соколов.

След надпреварата в Германия Християн Георгиев отпътува директно за Рим, където ще участва в турнир от сериите Гран при в конкуренцията на 32-рата най-добри състезатели в света. Другият роден представител в Рим ще бъде Станислав Митков, а треньор - Фарзад Золхгадри.

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