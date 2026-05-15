С какво ще помогне Мъри на Дрейпър

Когато Джак Дрейпър се завърне в игра след последната си пауза заради контузия, в треньорския му екип ще има ново, но добре познато лице: бившият №1 в света Анди Мъри. 24-годишният тенисист съобщи новината заедно с решението си да се раздели с Джейми Делгадо. Дрейпър привлече бившия треньор на Мъри през декември, но двамата успяха да работят заедно само в четири турнира през 2026 г. заради продължаващите проблеми на Дрейпър с контузии.

„Много съм благодарен за всичко, което Джейми Делгадо направи за мен през последните шест месеца. Той е треньор от световна класа и страхотен човек“, заяви Дрейпър. „Временно ще продължа да бъда подкрепян от отличния екип на LTA, като към него се присъединява и Анди Мъри, който ще ми помага през сезона на трева.“

Мъри е бил детският идол на Дрейпър. Дрейпър е израснал, гледайки как той печели титли от Големия шлем, а впоследствие двамата станаха съотборници за Купа „Дейвис“, както и съперници в ATP тура, преди Мъри да се оттегли през 2024 г. Треньорският опит на Мъри е свързан най-вече с периода му като треньор на Новак Джокович през 2025 г. Двамата се разделиха през май след шест непродуктивни месеца, но Мъри даде знак, че е отворен към нова треньорска роля.

„Честно казано, бих тренирал отново, но вероятно не точно сега“, каза Мъри пред Sky Sports през април. „Имах няколко възможности да бъда треньор, но в момента не искам да пътувам много, освен ако не е със семейството ми.“

Работа с Дрейпър през сезона на трева ще му осигури именно това. Дрейпър все още не е обявил дата за завръщането си, но е планирано да участва на HSBC Championships в Queen’s Club в Лондон преди Уимбълдън. Дрейпър няма да разчита само на експертизата на Мъри върху тревни кортове. Мъри спечели златния медал от Олимпийските игри през 2012 г. именно на Уимбълдън, където завоюва и две от трите си титли от Големия шлем.

Той може да почерпи и от опита на Мъри в битките с контузии през цялата му кариера. Мъри направи няколко завръщания, включително след операция за поставяне на метална тазобедрена става през 2019 г.

Мъри също така намери начин да понесе напрежението и очакванията към британския тенис, като стигна исторически до №1 в света, спечели два олимпийски златни медала и три титли от Големия шлем. Той стана първият британец, спечелил титлата на сингъл при мъжете на Уимбълдън, след Фред Пери през 1936 г.

По пътя си Мъри остави своя отпечатък върху спорта в ера, доминирана от Голямата тройка — Новак Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал — подобно на това, което Дрейпър се надява да направи в ерата на Карлос Алкарас и Яник Синер.

Засега обаче 24-годишният тенисист отново е извън игра заради пореден проблем с контузия. След като се възстанови от костно натъртване в ръката, което го извади от игра за девет месеца миналата година, Дрейпър се завърна в ATP тура през февруари, след като пропусна Australian Open, за да си даде повече време за възстановяване. Най-добрият му резултат до момента през 2026 г. беше достигане до четвъртфиналите в Индиън Уелс, включително победа над Джокович.

Но всякакъв импулс беше спрян, когато получи контузия в коляното в Барселона и обяви, че ще пропусне остатъка от сезона на клей, включително „Ролан Гарос“.

„Колкото и тежко да е да пропусна още един турнир от Големия шлем, съветът е да не бързам да се връщам директно към мачове във формат три от пет сета на клей“, написа Дрейпър в Instagram. „След контузията в ръката, която получих миналата година, бях ограничен в тренировките си. Като си дам време да се възстановя и да изградя отново формата си, мога пак да бъда играчът, който искам да бъда на корта. До скоро!“

Това е поредният разочароващ обрат за обещаващ играч, който преди по-малко от година беше достигнал рекордното за кариерата си четвърто място в света. В момента Дрейпър е №50, а прогнозите са, че ранглистата му ще падне извън Топ 100 до момента, в който се завърне.