Двама наказани в Павликени преди срещата с Левски

ОФК Павликени приема ОФК Левски 2007 в мач от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига. Двубоят е в събота, 16-ти май, от 18 часа на стадиона в Сухиндол. Тимът на Димо Атанасов записа два поредни успеха в шампионата и е много близо до това да подпечата петата си позиция в подреждането.

Павликени е само с едно поражение в последните си 7 среши, в които спечели цели 5 пъти. В събота обаче тимът ще бъде без своя капитан Йордан Йорданов, който получи червен картон при успеха над Троян в миналия кръг. Наказан е и Александър Краев, който е с натрупани картони.

Все пак добрата новина е, че Цветомир Траянов изтърпя своите два мача санкция и вече е на разположение. През есента Павликени надделя с 3:0 във визитата си в град Левски, записвайки втори пореден успех срещу този опонент и общо трети в последните 4 мача.