Левски 2007 получи подарък от Спартак (Плевен)

ОФК Левски 2007 получи като подарък над 300 седалки от стадион „Плевен“, чийто ремонт върви в момента. Благодарение на тях клубът ще може да завърши облика на стадион „Левски“ в едноименния град. Седалките са подарък от Хари Николов и Александър Петров, както и от фирмата „Арете Строй“, отговаряща за ремонта в Плевен.

"Изказвам истински благодарности за това. Хубаво е да се види, че има помощ отстрани. Радвам се, че ни ги дават хората, за да запълним стадиона, че с това безпаричие няма и да го направим. Това са едни много хубави сини седалки, с които ще допълним и от двете страни. Вижда се, че има и добрини на този свят“, заяви президентът на ОФК Левски Дочко Дочев.