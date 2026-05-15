Официално: харесан от редица грандове става свободен агент

Маркос Сенеси ще напусне Борнемут в края на сезона след изтичането на договора му, обявиха от английския клуб. Така се потвърждават опасенията на “черешките”, че той ще си тръгне като свободен агент.

Според информациите аржентинският бранител вече има договорка за трансфер в Тотнъм. Той беше спряган за още редица клубове като Челси, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Ювентус и Рома.

Централният защитник се присъедини към "черешките" от Фейенорд през 2022 година и има 114 участия в Премиър лийг. 29-годишният Сенеси изигра ключова роля в настоящата серия от 16 мача без загуба за Борнемут в първенството и помогна на отбора да запази вратата си без гол в 11 двубоя през този сезон, припомня БТА.

"Гордея се с всичко, което постигнахме през последните четири години, и съм благодарен за подкрепата, която феновете винаги са ми оказвали. Борнемут винаги ще има специално място за мен и ще си спомням за времето си тук с мили спомени. Остават още два големи мача до края на сезона и очаквам с нетърпение да видя какво можем да постигнем заедно", заяви аржентинецът.

After four brilliant seasons on the south coast, we can confirm that @senesimarcos will depart #afcb at the end of the season.



We'll celebrate Marcos’ contribution to the club following the final home game of the season against Manchester City ❤️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 15, 2026