Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Официално: харесан от редица грандове става свободен агент

Официално: харесан от редица грандове става свободен агент

  • 15 май 2026 | 14:54
  • 1030
  • 0
Официално: харесан от редица грандове става свободен агент

Маркос Сенеси ще напусне Борнемут в края на сезона след изтичането на договора му, обявиха от английския клуб. Така се потвърждават опасенията на “черешките”, че той ще си тръгне като свободен агент.

Според информациите аржентинският бранител вече има договорка за трансфер в Тотнъм. Той беше спряган за още редица клубове като Челси, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Ювентус и Рома.

Централният защитник се присъедини към "черешките" от Фейенорд през 2022 година и има 114 участия в Премиър лийг. 29-годишният Сенеси изигра ключова роля в настоящата серия от 16 мача без загуба за Борнемут в първенството и помогна на отбора да запази вратата си без гол в 11 двубоя през този сезон, припомня БТА.

"Гордея се с всичко, което постигнахме през последните четири години, и съм благодарен за подкрепата, която феновете винаги са ми оказвали. Борнемут винаги ще има специално място за мен и ще си спомням за времето си тук с мили спомени. Остават още два големи мача до края на сезона и очаквам с нетърпение да видя какво можем да постигнем заедно", заяви аржентинецът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

  • 15 май 2026 | 13:07
  • 4991
  • 2
Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

  • 15 май 2026 | 12:41
  • 8696
  • 2
Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

  • 15 май 2026 | 12:14
  • 1322
  • 2
Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

  • 15 май 2026 | 11:47
  • 2163
  • 3
Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

  • 15 май 2026 | 11:38
  • 1208
  • 2
Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

  • 15 май 2026 | 10:56
  • 1315
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 19596
  • 85
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 958
  • 1
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 13313
  • 46
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 29476
  • 143
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 10683
  • 8
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 19450
  • 79