Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Емблемата на Евертън Шеймъс Коулман слага край на дългогодишната си кариера

Емблемата на Евертън Шеймъс Коулман слага край на дългогодишната си кариера

  • 15 май 2026 | 14:38
  • 460
  • 0

Ветеранът на Евертън Шеймъс Коулман обяви, че слага край на дългогодишната си кариера в края на следващия месец, когато изтича договорът му с "карамелите", обявиха от клуба от Висшата лига.

"След повече от 17 години в този велик футболен клуб реших, че този сезон ще бъде последният ми като играч тук“, каза Коулман във видео, споделено в социалните мрежи.

Националът на Ейре се присъедини към Евертън от ирландския Слиго Роувърс през януари 2009 г. срещу скромната сума от едва 60 000 паунда, а през 2019 г. беше избран за капитан на отбора.

Коулман, който е носил капитанската лента на мърсисайдския клуб 140 пъти, добави: „Искам да благодаря на феновете за тяхната невероятна подкрепа. Помогнахте ми по повече начини, отколкото можете да си представите. Живея в града – виждам ви всеки ден – и пренесох вашата любов към футболния клуб в съблекалнята, за да обясня на момчетата колко много означава Евертън за хората.

Благодаря също на моите мениджъри, съотборници и на целия персонал. Те са ме виждали щастлив, тъжен, ядосан, емоционален, но по-голямата кауза винаги е била Евертън. Благодаря ви, че ме направихте по-добър капитан и съотборник. Това е невероятен футболен клуб с невероятни хора.“

38-годишният ирландски национал играа в продължение на 17 години за "карамелите" от Ливърпул, за които има общо 433 мача и 28 гола. Десният защитник има 79 мача и 1 гол за националния отбор на Ейре, като в голяма част от тях е бил капитан на тима след оттеглянето на Роби Кийн.

През 2024 г. Коулман счупи клубния рекорд за най-много мачове във Висшата лига, надминавайки постижението на бившия вратар Тим Хауърд от 354 участия.

След уволнението на Шон Дайч през миналия сезон Шеймъс Коулман и Лейтън Бейнс водиха отбора в един мач като временни мениджъри преди назначението на Дейвид Мойс. На 37-годишния краен защитник е предложен треньорски пост при „карамелите“, но той заяви, че ще вземе решение за бъдещето си през лятото.

Последният му домакински мач ще бъде срещу Съндърланд в неделя. "Благодаря за всичко, Шеймъс!", написаха от Евертън.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

  • 15 май 2026 | 13:07
  • 4980
  • 2
Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

  • 15 май 2026 | 12:41
  • 8688
  • 2
Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

  • 15 май 2026 | 12:14
  • 1321
  • 2
Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

  • 15 май 2026 | 11:47
  • 2161
  • 3
Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

  • 15 май 2026 | 11:38
  • 1207
  • 2
Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2006

  • 15 май 2026 | 10:56
  • 1315
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 19588
  • 85
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 941
  • 1
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 13296
  • 46
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 29461
  • 143
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 10679
  • 8
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 19445
  • 79