Емблемата на Евертън Шеймъс Коулман слага край на дългогодишната си кариера

Ветеранът на Евертън Шеймъс Коулман обяви, че слага край на дългогодишната си кариера в края на следващия месец, когато изтича договорът му с "карамелите", обявиха от клуба от Висшата лига.

"След повече от 17 години в този велик футболен клуб реших, че този сезон ще бъде последният ми като играч тук“, каза Коулман във видео, споделено в социалните мрежи.

Watch Seamus Coleman's message to Everton fans in full on the Club's YouTube channel now. 💙 — Everton (@Everton) May 15, 2026

Националът на Ейре се присъедини към Евертън от ирландския Слиго Роувърс през януари 2009 г. срещу скромната сума от едва 60 000 паунда, а през 2019 г. беше избран за капитан на отбора.

Коулман, който е носил капитанската лента на мърсисайдския клуб 140 пъти, добави: „Искам да благодаря на феновете за тяхната невероятна подкрепа. Помогнахте ми по повече начини, отколкото можете да си представите. Живея в града – виждам ви всеки ден – и пренесох вашата любов към футболния клуб в съблекалнята, за да обясня на момчетата колко много означава Евертън за хората.

Благодаря също на моите мениджъри, съотборници и на целия персонал. Те са ме виждали щастлив, тъжен, ядосан, емоционален, но по-голямата кауза винаги е била Евертън. Благодаря ви, че ме направихте по-добър капитан и съотборник. Това е невероятен футболен клуб с невероятни хора.“

Seamus Coleman – one of our greatest-ever servants and captains – has announced his proud Everton playing career spanning more than 17 years will come to an end when his contract expires next month.



Thank you for everything, Seamus. 💙 — Everton (@Everton) May 15, 2026

38-годишният ирландски национал играа в продължение на 17 години за "карамелите" от Ливърпул, за които има общо 433 мача и 28 гола. Десният защитник има 79 мача и 1 гол за националния отбор на Ейре, като в голяма част от тях е бил капитан на тима след оттеглянето на Роби Кийн.

През 2024 г. Коулман счупи клубния рекорд за най-много мачове във Висшата лига, надминавайки постижението на бившия вратар Тим Хауърд от 354 участия.

След уволнението на Шон Дайч през миналия сезон Шеймъс Коулман и Лейтън Бейнс водиха отбора в един мач като временни мениджъри преди назначението на Дейвид Мойс. На 37-годишния краен защитник е предложен треньорски пост при „карамелите“, но той заяви, че ще вземе решение за бъдещето си през лятото.

Последният му домакински мач ще бъде срещу Съндърланд в неделя. "Благодаря за всичко, Шеймъс!", написаха от Евертън.

Следвай ни:

Снимки: Imago