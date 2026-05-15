Признаха за важна грешка в полза на Манчестър Сити

Още три грешки на видеоасистент реферите бяха потвърдени от панела за ключови инциденти в мачовете на Премиър лийг (KMI), с което общият им брой за сезона достигна 23. Панелът е регистрирал три неточности, свързани с неотсъдени дузпи. Едната дузпа е трябвало да бъде в полза на Евертън в ключовия за Манчестър Сити сблъсък по-рано този месец, завършил 3:3. Другите две са за Уест Хам.

Евертън - единственият отбор, който не е имал полза от намеса на ВАР този сезон - е бил неправилно лишен от дузпа срещу Манчестър Сити (3:3) на 4 май. Тимът на Дейвид Мойс водеше с 3:2 на „Гудисън Парк“, когато при изпълнение на корнер Бернардо Силва задържа играча на „карамелите“ Мерлин Рьол — нещо, което остана незабелязано от съдията Майкъл Оливър. На момента обаче ВАР арбитърът Пол Хауърд е преценил, че задържането е започнало преди изпълнението на ъгловия удар и затова не е можел да се намеси, за да бъде отсъдена дузпа.

„Ако това не е наказателен удат, значи оттук нататък всичко е позволено“, каза Мойс след мача.

И петимата членове на панела са се съгласили с него, заявявайки, че „има явно и продължително задържане, което продължава и след изпълнението на корнера, когато топката вече е в игра“.

Във въпросния мач Сити изравни дълбоко в добавеното време за крайното 3:3, с което спечели точка в битката с Арсенал за титлата.

Това е третият случай през сезона, в който Евертън е трябвало да получи дузпа след видеоразглеждане. Другите два са били при домакинската загуба с 0:1 от Арсенал и поражението с 1:2 като гост на Уест Хам.

Панелът също така е гласувал с 5:0, че дузпата, отсъдена за Борнемут в 29-ата минута при домакинската победа с 3:0 над Кристъл Палас, е трябвало да бъде отменена. Тогава Маркос Сенеси падна на земята с претенции за контакт от страна на вратаря Дийн Хендерсън, а съдията Роб Джоунс посочи бялата точка. ВАР реферът Питър Банкс е решил да потвърди решението.

„Хендерсън изпуска топката, протяга се към нея, а Сенеси пада след минимален контакт с вратаря. Решението на арбитъра да отсъди дузпа беше неправилно и ВАР е трябвало да се намеси и да препоръча преглед“, гласи становището на панела.

В същото време Уест Хам е трябвало да получи две дузпи при загубата с 0:3 като гост на Брентфорд на 2 май — макар че едно от решенията не е било счетено за достатъчно сериозно, за да покрие прага за ВАРнамеса. Кийн Люис-Потър е задържал Tомас Соучек „в очевидно действие, което няма нищо общо с футбола и е повлияло на движението на играча на Уест Хам“, като панелът единодушно е сметнал, че ВАР арбитърът Тони Харингтън е трябвало да се намеси.

Също така е било счетено, че съдията Крейг Поусън е трябвало да отсъди дузпа в 77-ата минута, когато Ярмолюк се подхлъзва и поваля Пабло Форналс в наказателното поле. При това положение гласуването е било 3:2 в полза на отсъждане на дузпа, но 4:1 против ВАР преглед.

Тези 23 грешки са увеличение спрямо миналия сезон, когато на същия етап от кампанията 2024/25 бяха отчетени 17. Все пак броят им остава по-нисък от 30-те грешки, регистрирани след 35 кръга през сезон 2023/24.

В други решения панелът е гласувал с 4:1, че ВАР правилно не се е намесил при потенциалната игра с ръка на Бенямин Шешко преди нападателят на Манчестър Юнайтед да отбележи срещу Ливърпул. Отбелязано е, че мнозинството от панела е сметнало, че „няма категорични доказателства за игра с ръка“.