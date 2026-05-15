  15 май 2026 | 13:59
Александър Василев победи Янаки Милев и ще играе полуфинал в Куршумлийска баня

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

В изцяло български четвъртфинал Василев победи другия ни национал Янаки Милев с 3:6, 6:0, 6:2. Срещата продължи малко повече от два часа.

Поставеният под №5 в схемата Милев проби в петия гейм на първия сет, а след още един брейк в края на частта я спечели с 6:3. Василев обаче доминираше в следващите два сета и, след като загуби само два гейма в тях, стигна до крайния успех.

В спор за място на финала утре при юношите на US Open през 2025 г. Александър Василев ще се изправи срещу Кристиан Джонов (Германия), който елиминира водача в схемата Святослав Гулин (Русия).

По-късно днес Янаки Милев ще играе и на полуфиналите на двойки. Българинът и Вардан Манукян (Русия), поставени под №2, ще се изправят срещу Даниел Саласар (Колумбия) и Кристиан Джонов (Германия) в битка за място на финала.

