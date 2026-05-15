Осмият поставен спря Иван Иванов в Испания

  • 15 май 2026 | 13:33
Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният талант, шампион при юношите от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, отстъпи на осмия поставен Серхи Перес Контри (Испания) с 5:7, 5:7 за малко над два часа игра.

Мачът започна по неприятен начин за Иванов, който допусна пробив още в първия гейм. Той успя да го върне и да изравни за 2:2, а впоследствие дори поведе с 5:4. Тогава испанецът спечели три поредни гейма и затвори първия сет в своя полза.

Във втората част Иванов пръв проби и поведе с 3:0, но съперникът му този път направи два брейка като част от четири поредни гейма, повеждайки с 4:3. След пробив за водачество с 6:5, Перес си осигури шанс да сервира за мача и успя да елиминира българина.

По-късно днес Илиян Радулов също ще участва на турнира във Вик, като ще играе срещу друг представител на домакините - Ориол Рока Батая.

