Суперзвезда на 19! Убиват ли търпението към младите таланти социалните мрежи?

В днешния баскетбол младите играчи вече не се развиват спокойно. Те растат под прожекторите. Още преди да са изиграли цял сезон при мъжете, социалните мрежи ги превръщат или в бъдещи суперзвезди, или в „разочарования“. Един силен мач води до сравнения с легенди. Един слаб период, до подигравки, мемета и съмнения дали изобщо имат място на голямата сцена.

Това се вижда както в НБА, така и в Европа.

В Америка натискът започва още в гимназията. Играчите влизат в YouTube миксове, Instagram reels и спортни подкасти още на 15-16 години. Някои стават истински интернет сензации, преди дори да са играли професионален баскетбол.

Един от най-показателните примери е Маркел Фулц. Избран под №1 в драфта през 2017 година, той беше представян като бъдещата суперзвезда на НБА. Социалните мрежи и медиите очакваха незабавна доминация. Вместо това Фулц започна трудно, загуби увереността си, а проблемите с рамото и стрелбата му се превърнаха в постоянна тема за подигравки онлайн. Всеки негов пропуск беше качван в социалните мрежи и анализиран. Само за няколко месеца играч, смятан за бъдещето на лигата, беше определен като „провал“. Истината е, че той никога не получи времето, които играчи от миналото са имали.

Подобна беше и историята на братята Бол. Още като тийнейджъри Лонзо, ЛиАнджело и ЛаМело се превърнаха не просто в баскетболисти, а в интернет феномен. Баща им ЛаВар Бол постоянно правеше гръмки изказвания, а всяка тяхна тренировка, всеки мач и дори ежедневието им се качваха онлайн. Още преди да стигнат НБА, хората вече имаха изградени огромни очаквания към тях.

Лонзо Бол беше поставен под огромен натиск още с влизането си в лигата. Всеки негов мач с екипа на Лос Анджелис Лейкърс беше сравняван с представянето на Меджик Джонсън или Стеф Къри. Когато не започна да доминира веднага, социалните мрежи се обърнаха срещу него. Клипчета с пропуски, шеги за стрелбата му и постоянни критики се превърнаха в ежедневие. Въпреки това Лонзо постепенно се превърна в полезен играч, доказвайки, че развитието невинаги е мигновено.

При ЛаМело Бол историята беше различна, но натискът остана същият. Той влезе в НБА като една от най-следените млади звезди в света. Още след първите му силни мачове интернет започна да го обявява за „новото лице на лигата“. Но когато дойдоха контузиите и слабите серии, същите хора започнаха да поставят под въпрос дали може да бъде лидер на отбор. Социалните мрежи често не позволяват на младите играчи да бъдат просто млади играчи, те трябва или веднага да са суперзвезди, или биват наричани провали.

Разбира се има и играчи, които издържат тази тежест. Такъв пример е френската суперзвезда Виктор Уембаняма. Още преди дебюта си в НБА французинът беше определян като „най-големия талант след ЛеБрон Джеймс“. Всеки негов мач във Франция се гледаше от милиони, а клиповете му обикаляха TikTok и YouTube ежедневно. Очакванията станаха толкова огромни, че дори добри мачове понякога се приемат като недостатъчни. При толкова внимание младите играчи вече нямат право на нормален процес на адаптация. Всичко трябва да се случва веднага.

Това явление не е само в Америка. В Европа също все по-млади таланти попадат под натиск заради социалните мрежи. Лука Дончич още като тийнейджър беше следен като феномен, а всяка негова грешка в първите му години в НБА водеше до въпроси дали „наистина е достатъчно атлетичен“. Същото се случва и с играчи като Рики Рубио или дори Александър Везенков, при когото очакванията след идването му в НБА бяха огромни, въпреки че адаптацията към американския баскетбол винаги изисква време.

Истината е, че социалните мрежи промениха начина, по който гледаме младите таланти. Преди играчите имаха години да се развият далеч от огромното внимание. Днес един 19-годишен баскетболист може да бъде глобална тема в интернет само след един мач. Всеки пропуск се превръща в клип, всяка слаба серия в повод за подигравки.

Проблемът не е само в критиката. Проблемът е скоростта, с която обществото сменя мнението си. Един ден младият играч е „бъдещият GOAT“ (най-велик за всички времена - б.р.), а седмица по-късно е „надценен“. Социалните мрежи създадоха култура на мигновени оценки, в която търпението почти изчезна.

Баскетболът винаги е бил спорт на развитие. Не всеки талант става звезда на 20 години. Някои играчи имат нужда от време, грешки и спокойствие. Въпросът е дали модерната спортна среда все още позволява това.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages