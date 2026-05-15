Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Давид Давидов е гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

  • 15 май 2026 | 11:17
  • 320
  • 0
Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

Състезателят на 110 места с препятствия Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в САЩ през август.

Касабов вече има отличия в дисциплината от европейските първенства при юношите до 18 и до 20 години, а през настоящия зимен сезон на три пъти подобри национални рекорд на 60 метра хърдели в рамките на само пет дни, като за лятото е насочил вниманието си към Мондиала в Юждин, Орегон (САЩ).

„Нямам съмнения относно норматива за Орегон, защото още преди две години с треньора ми го покрихме за световното първенство в Лима. Целта ми за Юджийн е минимум финал, а защо не и медал“, заяви Касабов в интервю за БФЛА.

Националът, който през февруари записа впечатляващите 7.65 секунди на 60 метра с препятствия, призна, че все още има върху какво да работи.

„Трябва да подобря старта си и да бъда по-агресивен при преминаването на препятствията. Това ми липсваше през зимния сезон, защото заради дребни контузии не успяхме да направим оптимална подготовка. В момента работим върху силата, скоростта и издръжливостта в последните пет препятствия“, обясни той.

Касабов посочи и едно от основните си предимства спрямо конкуренцията в Европа.

„Мога много бързо да превключвам ритъма и това е един от ключовите фактори. Видя се и на националното първенство до 20 години, когато успях да се откъсна след второто препятствие“, каза младият атлет.

Той разкри повече и за психическата устойчивост, която смята за една от най-силните си черти: „Хладнокръвието ми започна да се изгражда през 2024 година, когато участвах в първото си по-голямо състезание при по-възрастните. Тогава нямаше очаквания към мен и това ме държеше спокоен. Постепенно свикнах с напрежението и вече нямам проблеми в психически план“.

По отношение на най-големите си успехи до момента, той открои сребърния медал от европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 с 13.31 секунди, което най-бързото бягане на българин в дисциплината.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

  • 14 май 2026 | 18:49
  • 344
  • 0
Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

  • 14 май 2026 | 17:18
  • 364
  • 0
Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

  • 14 май 2026 | 17:05
  • 286
  • 0
Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

  • 14 май 2026 | 16:24
  • 684
  • 0
Wings for Life World Run 2026 събра над 346 000 участници и 9,2 милиона евро за каузата

Wings for Life World Run 2026 събра над 346 000 участници и 9,2 милиона евро за каузата

  • 14 май 2026 | 15:40
  • 1318
  • 0
Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

  • 14 май 2026 | 15:21
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 15403
  • 86
Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

  • 15 май 2026 | 11:21
  • 7297
  • 12
Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

  • 15 май 2026 | 11:29
  • 7344
  • 26
Давид Давидов: Владо Николов няма да е президент на Левски

Давид Давидов: Владо Николов няма да е президент на Левски

  • 15 май 2026 | 12:00
  • 3034
  • 5
Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

  • 15 май 2026 | 09:40
  • 3195
  • 1
Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

  • 15 май 2026 | 10:03
  • 6203
  • 12