Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

Състезателят на 110 места с препятствия Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в САЩ през август.

Касабов вече има отличия в дисциплината от европейските първенства при юношите до 18 и до 20 години, а през настоящия зимен сезон на три пъти подобри национални рекорд на 60 метра хърдели в рамките на само пет дни, като за лятото е насочил вниманието си към Мондиала в Юждин, Орегон (САЩ).

„Нямам съмнения относно норматива за Орегон, защото още преди две години с треньора ми го покрихме за световното първенство в Лима. Целта ми за Юджийн е минимум финал, а защо не и медал“, заяви Касабов в интервю за БФЛА.

Националът, който през февруари записа впечатляващите 7.65 секунди на 60 метра с препятствия, призна, че все още има върху какво да работи.

„Трябва да подобря старта си и да бъда по-агресивен при преминаването на препятствията. Това ми липсваше през зимния сезон, защото заради дребни контузии не успяхме да направим оптимална подготовка. В момента работим върху силата, скоростта и издръжливостта в последните пет препятствия“, обясни той.

Касабов посочи и едно от основните си предимства спрямо конкуренцията в Европа.

„Мога много бързо да превключвам ритъма и това е един от ключовите фактори. Видя се и на националното първенство до 20 години, когато успях да се откъсна след второто препятствие“, каза младият атлет.

Той разкри повече и за психическата устойчивост, която смята за една от най-силните си черти: „Хладнокръвието ми започна да се изгражда през 2024 година, когато участвах в първото си по-голямо състезание при по-възрастните. Тогава нямаше очаквания към мен и това ме държеше спокоен. Постепенно свикнах с напрежението и вече нямам проблеми в психически план“.

По отношение на най-големите си успехи до момента, той открои сребърния медал от европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 с 13.31 секунди, което най-бързото бягане на българин в дисциплината.