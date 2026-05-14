Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

Световният рекордьор на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм обяви, че е готов да се включи в смесената щафета 4х400 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 този август. Трикратният европейски шампион на 400 метра с препятствия потвърди желанието си да се присъедини към щафетния отбор в интервю за норвежката телевизия NRK.

“Мисля, че мога да допринеса с нещо, което означава, че абсолютно трябва да сме в състояние да се борим за златния медал в смесената щафета“, заяви той.

“След това ще трябва да видим дали можем да намерим още един атлет, способен да бяга близо до 45.0 секунди“, добави Вархолм, с което отправи покана към друг водещ норвежки бегач на една обиколка да се ангажира със събитието и да даде на Норвегия реален шанс за златото.

Най-вероятният кандидат за това място е европейският шампион на 400 метра за младежи под 23 години от 2023 г. и финалист от световно първенство Хавард Бентдал Ингвалдсен. 23-годишният атлет потенциално би могъл да оформи страховит квартет заедно с Вархолм, финалистката на 400 метра от олимпийски игри и световни първенства Хенриете Йаегер и двукратната финалистка на 400 метра с препятствия от европейски шампионати Амалие Иуел.

Последните две изиграха ключова роля в неотдавнашния пробив на Норвегия в Габороне.

“Няма да се опитвам да принуждавам никого да го прави против волята му. Аз съм готов, а останалите ще трябва да решат дали това им пасва“, добави Вархолм. “Но е важно всички да са подготвени и да го превърнат в приоритет.“

“За другите мъже, които се борят за това място, бих казал, че това е може би най-добрата им възможност. Така че мисля, че мястото е привлекателно.“

Междувременно Иуел коментира: “Винаги съм имала голяма мечта да се състезавам в смесената щафета там и се надявам, че можем да излъчим силен отбор.“

Смесената щафета 4х400 метра ще се проведе в първата вечер на шампионата в Бирмингам 2026, който ще се състои от 10 до 16 август.

