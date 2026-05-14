Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

Олимпийските шампиони Ноа Лайлс, Рай Бенджамин и Харука Китагучи ще бъдат сред звездите на Seiko Golden Grand Prix, когато състезанието от златния континентален тур на Световната атлетика се завърне на Националния стадион в Токио в неделя. За много от водещите атлети това събитие предлага възможност в началото на сезона да се състезават отново на арената, която беше домакин на Световното първенство по лека атлетика миналата година. За други това ще бъде шанс да надградят над силния старт на 2026 г.

Лайлс ще участва в първия си спринт на 100 метра за сезона, завръщайки се на стадиона, където спечели първия си олимпийски медал преди пет години. Вече четирикратен световен шампион на 200 метра и олимпийски шампион на 100 метра, американският спринтьор откри кампанията си на открито в Гейнсвил миналия месец с резултат от 19.91 секунди на 200 метра и победа с 37.78 секунди в щафетата 4x100 метра.

Към него ще се присъедини канадецът Джеръм Блейк, олимпийски шампион в щафетата 4x100 метра, който започна индивидуалния си сезон с личен рекорд от 9.93 секунди. Блейк ще се стреми да се реваншира, след като получи крамп по време на Световното първенство за щафети в Габороне по-рано този месец.

Домакинското предизвикателство включва Рьота Ямагата, рекордьор на Япония на 100 метра с 9.95 секунди и член на отбора, спечелил сребърен олимпийски медал в щафетата 4x100 метра през 2016 г. 17-годишният Сорато Шимизу ще направи първата си поява за годината. Миналата година Шимизу постави световен рекорд за юноши под 18 години с 10.00 секунди и сега ще се изправи срещу едни от най-силните съперници в младата си кариера.

В спринта на 200 метра при мъжете също има силно американско присъствие. Кортни Линдзи, световен шампион в щафетата 4x100 метра с личен рекорд от 19.71 секунди, ще бяга на 200 метра за първи път тази година, след като записа 10.02 на 100 метра миналия месец. Той представи САЩ на 100, 200 и 4x100 метра на миналогодишното Световно първенство.

Негов съперник ще бъде Джордан Антъни, световен шампион на 60 метра в зала, който тази година вече постигна личен рекорд от 9.91 на 100 метра и най-добър резултат за сезона от 20.07 на 200 метра.

Бенджамин, световен и олимпийски шампион на 400 метра с препятствия, ще се състезава в гладкото бягане на 400 метра в първото си състезание за 2026 г. Американецът, чийто личен рекорд на 400 метра е 44.21 секунди, не се е състезавал от Световното първенство миналата година.

Той ще се изправи срещу олимпийския бронзов медалист от Замбия Музала Самуконга, който има личен рекорд от 43.74 и наскоро записа 44.55, за да завърши втори на турнира от континенталния тур в Найроби. Съвсем наскоро Самуконга пробяга 300 метра за 31.38 секунди в Претория, изкачвайки се до шесто място в световната ранглиста за всички времена.

Японецът Юки Джоузеф Накаджима, шести от миналогодишното Световно първенство и национален рекордьор, също ще стартира, както и австралиецът Рийс Холдър, който наскоро помогна на националния си отбор да подобри рекорда на Океания в щафетата 4x400 метра на Световните щафети с пост от 43.12 секунди. Върнън Норууд от САЩ допълнително подсилва конкуренцията.

При жените на 400 метра ще участва двукратната световна шампионка в щафетата 4x400 метра Бритън Уилсън, която има личен рекорд от 49.13 и записа 50.66 в зала по-рано тази година. Това ще бъде първото ѝ бягане на 400 метра на открито за сезона.

Бейли Лиър пристига, след като помогна на САЩ да спечелят смесената щафета 4x400 метра на Световното за щафети и има най-добър резултат за сезона от 51.03. Британката Йеми Мери Джон, медалистка от световни и олимпийски щафети, също ще участва в първото си бягане на 400 метра на открито за годината, след като записа силни постове в Габороне.

Звезди от техническите дисциплини се завръщат на световната сцена

Малко атлети ще се радват на по-голяма подкрепа от домакините от Китагучи. Олимпийската шампионка на копие на Япония и световна шампионка от 2023 г. се завръща на една от най-големите сцени в японската атлетика за първото си участие след Световното първенство миналата година.

Джулейси Ангуло от Еквадор, изненадващата световна шампионка в Токио миналата година, също прави първата си състезателна поява след този глобален триумф.

Към тях се присъединяват Флор Денис Руис Уртадо от Колумбия, световна сребърна медалистка от 2023 г., която откри сезона си с 61.76 метра миналия месец, и гъркинята Елина Дзенго, победителка във финала на Диамантената лига и номер едно в световната ранглиста, която започна сезона си през март с 58.21 метра.

В хвърлянето на копие при мъжете ще участва настоящият световен лидер Румеш Таранга Патираге от Шри Ланка. Той хвърли 89.37 метра по-рано тази година и отново надхвърли 89 метра в Найроби. Непобеден в четири състезания досега през сезона, седмият от Световното първенство през 2025 г. ще се стреми да продължи победната си серия в Токио.

Чехът Якуб Вадлейх, четирикратен медалист от световни първенства, трикратен шампион от Диамантената лига и рекордьор на турнира, открива сезона си след кампания през 2025 г., ограничена от контузии. Бразилецът Луис Маурисио да Силва, рекордьор на Южна Америка с 91.00 метра миналата година, има най-добър резултат за сезона от 82.62 метра.

В скока на височина при мъжете кореецът У Сангхьок, световен сребърен медалист и двукратен световен шампион в зала, ще се изправи срещу олимпийския сребърен медалист Шелби Макюън от САЩ.

Рашид Муратаке ще бъде една от основните надежди на домакините на пистата.

Японският рекордьор на 110 метра с препятствия, който е и шампион на Азия и може да се похвали с лично постижение от 12.92 секунди, ще бъде сред звездите на предстоящото състезание. Атлетът, който завърши пети както на Олимпийските игри през 2024 г., така и на Световното първенство миналата година, откри сезона си миналия уикенд с впечатляващите 13.05 секунди – второто най-бързо време в кариерата му.