Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

  • 14 май 2026 | 18:49
  • 121
  • 0
Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

Двукратната световна шампионка в седмобоя Катарина Джонсън-Томпсън и двукратната световна шампионка в овчарския скок в зала Моли Кодъри ще открият сезона си на открито на международния турнир в Лъфбъроу тази неделя.

Джонсън-Томпсън ще се състезава в тласкането на гюле при жените. Кодъри идва след изключително успешен сезон в зала, в който си върна титлата на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Към тях в стартовите списъци се присъединява и тяхната сънародничка и европейска шампионка в зала за 2023 г. Джазмин Сойърс, която ще участва в скока на дължина при жените.

Бяганията на 10 000 метра ще се отличават със силно международно присъствие. В надпреварата при мъжете ще участват европейският шампион до 23 години Йоел Иблер Лилесьо от Дания и петкратният национален шампион на Германия Нилс Фогт.

При жените ще стартира германката Ева Дитрих, която спечели сребърен медал на 10 км на Европейското първенство по бягане през 2025 г. в Брюксел-Льовен.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

  • 14 май 2026 | 17:18
  • 236
  • 0
Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

  • 14 май 2026 | 17:05
  • 211
  • 0
Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

  • 14 май 2026 | 16:24
  • 497
  • 0
Wings for Life World Run 2026 събра над 346 000 участници и 9,2 милиона евро за каузата

Wings for Life World Run 2026 събра над 346 000 участници и 9,2 милиона евро за каузата

  • 14 май 2026 | 15:40
  • 723
  • 0
Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

  • 14 май 2026 | 15:21
  • 525
  • 0
Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

  • 14 май 2026 | 14:45
  • 417
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 7051
  • 13
11-те на Локомотив (Сф) и Берое

11-те на Локомотив (Сф) и Берое

  • 14 май 2026 | 19:10
  • 567
  • 1
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 15939
  • 39
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 19155
  • 66
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 6416
  • 16
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 6489
  • 1