Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

Двукратната световна шампионка в седмобоя Катарина Джонсън-Томпсън и двукратната световна шампионка в овчарския скок в зала Моли Кодъри ще открият сезона си на открито на международния турнир в Лъфбъроу тази неделя.

Джонсън-Томпсън ще се състезава в тласкането на гюле при жените. Кодъри идва след изключително успешен сезон в зала, в който си върна титлата на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун.

Към тях в стартовите списъци се присъединява и тяхната сънародничка и европейска шампионка в зала за 2023 г. Джазмин Сойърс, която ще участва в скока на дължина при жените.

Бяганията на 10 000 метра ще се отличават със силно международно присъствие. В надпреварата при мъжете ще участват европейският шампион до 23 години Йоел Иблер Лилесьо от Дания и петкратният национален шампион на Германия Нилс Фогт.

При жените ще стартира германката Ева Дитрих, която спечели сребърен медал на 10 км на Европейското първенство по бягане през 2025 г. в Брюксел-Льовен.