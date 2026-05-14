Wings for Life World Run 2026 събра над 346 000 участници и 9,2 милиона евро за каузата

На 10 май 2026 г. Wings for Life World Run отново обедини света в едно от най-мащабните и значими спортни събития с кауза. Хиляди хора в България и 346 527 участници от 192 националности по целия свят стартираха едновременно, за да бягат не само за себе си, а за тези, които не могат.

Тази година събитието постигна впечатляващ резултат, като събра 9,2 милиона евро, които ще бъдат насочени изцяло към научни изследвания за лечение на гръбначно-мозъчни травми.

Силно участие от България

В България общо 1295 души се включиха в Wings for Life World Run 2026, като над 700 от тях участваха в организираното бягане в София, Южен парк. Освен в София, организирани бягания имаше и в Пловдив и Плевен. Общността от бегачи, любители и поддръжници отново показа, че когато има кауза, граници няма – нито във възможностите, нито в мотивацията.

Джулиан Лилянов се оказа най-издръжливият мъж, който успя да избяга цели 35 километра преди виртуалният автомобил да го настигне. От жените най-много километри премина Алина Боянова – впечатляващите почти 26. И двамата първенци се включиха в организираното бягане в София.

Вдъхновяваща история дойде и от Плевен. Там Марина Томева постигна най-дълго бягане при жените… с детска количка. Марина премина 15 километра с едно от своите 3 деца. Освен да подкрепи каузата, тя иска да мотивира младите родители да оценяват възможностите на тялото си и да намират време за движение.

“Движението е свобода. Често го приемаме за даденост, докато някой друг мечтае просто да направи една крачка без болка и ограничения. Именно това прави подобни инициативи толкова важни – те ни напомнят да бъдем благодарни и същевременно отговорни към обществото около нас. Затова вярвам, че спортът не е просто физическа активност. Той е пример, характер и отношение към живота“, сподели Марина.

Подкрепа от популярни личности

Сред участниците и посланиците на каузата тази година бяха и редица популярни български личности, които застанаха зад инициативата и вдъхновиха още хора да се включат. Сред тях бяха Весо Овчаров, Никола Цолов, Тервел Замфиров, Наум Шопов, както и още много съмишленици, които дадоха гласност и видимост на мисията на Wings for Life.

Бягане без финална линия – кауза без граници

Wings for Life World Run остава единственото по рода си събитие без фиксиран финал. С уникалния формат с виртуална Catcher Car, участниците бягат или се движат, докато бъдат „настигнати“, превръщайки всяко участие в лично постижение.

Организирано от международната фондация Wings for Life, събитието има ясна мисия – да финансира научни изследвания за намиране на лечение за гръбначни увреждания, като 100% от всички събрани средства се насочват директно към науката.

До момента фондацията е финансирала над 340 изследвания. Фондацията помага и директно на засегнатите – Wings for life свързва хората с гръбначни увреждания с подходящи за тях клинични проучвания и експериментални лечения, центрове за рехабилитация и физиотерапия, както и организации за цялостна подкрепа към хората с увреждания на гръбнака.

Движение, което променя бъдещето

От създаването си досега Wings for Life World Run доказва, че когато хората по света се обединят зад една кауза, резултатите могат да бъдат реални и значими. И тази година хиляди участници показаха, че всяка крачка има значение – и че заедно можем да се приближим още повече до деня, в който ще бъде открит лек.