  Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

Зинга Барбоза: Възможно е да се пробвам и в спринта

  • 14 май 2026 | 15:21
Бронзовият медалист в тройния скок от Eвропейското първенство до 20 години в Тампере Зинга Барбоза не изключва възможността в бъдеще да участва и в спринтовите дисциплини. Атлетът показа сериозна скорост на 60 метра през зимния сезон и призна, че харесва спринта.

“Бих участвал и в спринтовите дисциплини. Решихме да пробваме на 60 метра, след като видяхме в тренировките, че се представям добре. За един скачач бързината е изключително важна“, сподели Барбоза пред каналите на БФЛА.

Той разкри още, че подготовката за летния сезон вече е в разгара си, като основният фокус пада върху издръжливостта, силата и отскокливостта.

“По-важните състезания са в края на сезона. Основната ми цел е силно представяне на световното първенство. Преди това предстоят Балканиада и още няколко турнира“, каза младият талант.

Барбоза не скри и амбициите си за Световното първенство до 20 години в Орегон.

“Ако всичко е наред, вярвам, че мога да се боря за призовите места. Няма смисъл да отиваш на състезание, ако не искаш да бъдеш сред най-добрите“, заяви той.

Младият атлет призна още, че с времето е оставил суеверията на заден план и вече разчита най-вече на подготовката и увереността си преди старт.

“Главното, което правя след тренировки, е да залагам на възстановяването. Обичам и видеоигрите като FIFA (сега EA Sports FC), гледам филми, а книгите ги пазя за вкъщи, когато съм в училищна обстановка. Чета повече хорър“, разказа Барбоза по отношение на свободното време в лагерна обстановка.

