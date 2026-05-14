Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

Занимание по “Детска атлетика“ с участието на над 150 деца се проведе на Градския стадион в Белоградчик. Деца на възраст от 5 до 12 години се състезаваха в щафетни игри ръководени от екип на Българскафедерация лека атлетика под ръководството на Андрей Рангелов.

Всички деца бяха наградени от Българска федерация лека атлетика с грамоти от програмата “Планета Атлетика“ и фланелки от веригата за бягания Рън България, както и ваучери.

Десетки деца се подписаха на сувенирна фланелка, която изпратиха на президента на БФЛА Георги Павлов.

Спортният атлетически празник, който се проведе в чудесно време на фона на символа на града – Белоградчишките скали, бе организиран от БФЛА, община Белоградчик с кмет Боян Минков и местния спортен клуб Скалите. Децата бяха наградени от заместник-кмета на общината Ангел Боянов и председателят на общинския съвет Ангел Георгиев.