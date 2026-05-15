Лудост в Швейцария: шампионът вдигна първата титла в историята си след погром с 8 гола

Новият шампион на Швейцария Тюн официално беше награден с титлата, която е първа в 128-годишната история на клуба. Това стана след последния домакински мач за сезона, загубен от Йънг Бойс с... 3:8.

Тюн си осигури първото място още преди старта на плейофната фаза, като имаше огромна преднина пред преследвачите си. Това доведе до сериозно отпускане и 4 поредни загуби, но едва ли някой е очаквал в деня на големия празник отборът да получи 8 гола.

Феновете на "Щокхорн Арена" станаха свидетели на изключително странен двубой, започнал с гол за Йънг Бойс още в 1-вата минута, дело на Самуел Есенде. Четвърт час по-късно Тюн вече водеше след две попадения на Елмин Растодер. В 26-ата минута Есенде изравни от дузпа, а в 43-тата Алвин Санчес отново даде преднина на гостите от Берн. Проблемите за Тюн се задълбочиха още повече с червения картон на капитана Марко Бюрки в добавеното време на първата част.

Есенде оформи хеттрика си от още една дузпа в 54-тата минута, а до средата на второто полувреме резултатът вече беше 6:2 в полза на Йънг Бойс след точни изстрели на Ален Виржинюс (64') и Кристиан Фаснахт (68').

Четвърт час преди края Ян Бамерт също беше изгонен и остави Тюн с 9 човека, а Крис Бедиа реализира дузпа №3 за Йънг Бойс. Леонардо Бертон върна едно попадение, но Фаснахт завърши наказателната акция на гостите в 81-вата минута.

Въпреки гръмката победа, Йънг Бойс е последен в първата шестица преди финалния кръг от кампанията. Снощният двубой пък е най-резултатният в първенството на Швейцария от сезон 2003/04.