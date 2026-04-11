Пожар отложи мач от швейцарското първенство

Днешният мач от швейцарското първенство между Тюн и Базел, е отложен, след като пожар унищожи съблекалнята на "Санкт Якоб Парк", повреждайки екипировка и друго оборудване, съобщиха гостите на двубоя, които по този начин не успяха да пътуват за него.
Пожарът късно в петък е повредил обувките и екипировката на играчите, както и медицинското и техническо оборудване. Няма пострадали, а причината за инцидента все още не е известна. От Базел се казва, че зоната около стадиона е била отцепена от властите.
Ръководството на футболната лига на Швейцария ще търси нова дата за провеждане на двубоя. Базел е на четвърто място в класирането до момента, на 18 точки зад лидера Тюн, който има 71 пункта от 32 изиграни мача.
