Пожар отложи мач от швейцарското първенство

Днешният мач от швейцарското първенство между Тюн и Базел, е отложен, след като пожар унищожи съблекалнята на "Санкт Якоб Парк", повреждайки екипировка и друго оборудване, съобщиха гостите на двубоя, които по този начин не успяха да пътуват за него.

Пожарът късно в петък е повредил обувките и екипировката на играчите, както и медицинското и техническо оборудване. Няма пострадали, а причината за инцидента все още не е известна. От Базел се казва, че зоната около стадиона е била отцепена от властите.

There was a fire at Basel's stadium which has seriously impacted the locker room area. The fire caused significant damage and completely destroyed the entire locker room area of Basel's first team.… pic.twitter.com/THa5xWsdFD — EuroFoot (@eurofootcom) April 11, 2026

Ръководството на футболната лига на Швейцария ще търси нова дата за провеждане на двубоя. Базел е на четвърто място в класирането до момента, на 18 точки зад лидера Тюн, който има 71 пункта от 32 изиграни мача.

