Неостаряващият Стуани задържа Жирона над чертата

  • 14 май 2026 | 23:01
  • 487
  • 1
39-годишният Кристиан Стуани влезе от пейката и отбеляза гола, с който Жирона стигна до равенство срещу гостуващия Реал Сосиедад в мач от 36-ия кръг на Ла Лига. Уругвайският ветеран се разписа в 66-ата минута след асистенция на Арнау Мартинес, а спечелената точка помогна на каталунския тим да остане извън зоната на изпадащите.

За Реал Сосиедад резултатът не беше от голямо значение. Тимът от Сан Себастиан вече спечели Купата на краля и доиграва сезона, като е в серия от 6 шампионатни срещи без победа и заема 8-а позиция в подреждането.

През първото полувреме Жирона имаше смазващо надмощие и отправи цели 17 удара, но нито един от тях не се превърна в гол. Най-близо до попадение беше Виктор Циганков в 4-тата минута, но изстрелът на украинския национал срещна гредата.

Реал Сосиедад разчиташе основно на статични пложения и при едно от тях поведе. Серхио Гомес центрира от корнер, а Йон Мартин надскочи бранителите на домакините и изненада Пауло Гасанига.

Скед почивката Жирона продължи да е отборът, който атакува повече. Още с началото на втората част старши треньорът Мичел пусна Стуани и той не го разочарова. В 66-ата минута уругваецът засече ниско центриране на Арнау Мартинес и изравни.

Снимки: Gettyimages

