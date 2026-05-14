Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов е на 1/4-финал в Испания

Иван Иванов е на 1/4-финал в Испания

  • 14 май 2026 | 14:46
  • 440
  • 0
Иван Иванов е на 1/4-финал в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей за мъже във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.   17-годишният Иванов, шампион при юношите от „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, победи във втория кръг с 6:3, 6:3 Джейми Макензи (Германия). Срещата продължи точно 100 минути.

Българинът навакса ранен пробив пасив в първия сет, а след това спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3. Иванов продължи да доминира и поведе с 3:0 във втората част, след което затвори мача с 6:3 в своя полза.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Серджи Перес Контри (Испания) и Раду Туркану (Румъния).

Друг национал на България Илиян Радулов ще играе по-късно днес срещата си от втория кръг срещу поставения под №5 в схемата представител на домакините Алекс Марти Пухолрас. Радулов се намира в серия от осем поредни победи, след като през миналата седмица спечели титлата на сингъл на друг турнир в Испания.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 13:19
  • 424
  • 0
Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

  • 14 май 2026 | 01:48
  • 3379
  • 0
Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

  • 14 май 2026 | 01:36
  • 3376
  • 2
Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

  • 13 май 2026 | 23:05
  • 545
  • 0
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 23636
  • 44
Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

  • 13 май 2026 | 19:23
  • 754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4452
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8222
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3587
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2209
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12387
  • 18
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2760
  • 8