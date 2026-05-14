Яник Синер подобри "Мастърс" рекорд на Новак Джокович

Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

24-годишният представител на домакините елиминира руснака Андрей Рубльов с 6:2, 6:4 за час и половина на корта. С този успех италианецът удължи серията си от поредни победи на ниво „Мастърс“ на 32 и подобри рекорда на сърбина Новак Джокович.

Синер започна изключително силно и проби още в първия гейм на срещата, а до края на откриващия сет осъществи още един брейк, за да поведе с 5:2 и да затвори частта на свой сервис. Вторият сет започна по идентичен начин, но Рубльов успя да върне ранния пробив и да намали изоставането си до 3:4. Италианецът изпита повече трудности в сравнение с първата част и ефективността на първия му сервис спадна, но той все пак запази хладнокръвие.

Първата четвъртфинална среща в горната част на схемата приключи в полза на Синер въпреки късното събуждане на Рубльов, който все пак се представи равностойно във втората част, но италианецът в крайна сметка измъкна победата в два сета.

Така в полуфиналната фаза световният номер 1 ще се изправи срещу победителя между седмия поставен Даниил Медведев и „щастливия губещ“ Мартин Ландалусе (Испания), който играе четвъртфинал на турнир от този ранг за втори път през годината, след като отпадна на същия етап в Маями.

Яник Синер продължава похода си към първи триумф в Рим, след като през миналата година отстъпи на Карлос Алкарас (Испания) във финала. Италианецът се нуждае единствено от титлата във „Вечния град“, за да стане едва втория тенисист след Новак Джокович, който е спечелил всички възможни турнири от сериите „Мастърс“.

