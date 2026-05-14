Юлия Стаматова достигна топ 8 в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 15:02
Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка, която е поставена под номер 6, отстрани рускинята Марияна Шиханова с 6:4, 6:1 за час и 35 минути.

Шиханова първоначално поведе с 3:1 в откриващия сет, но Стаматова осъществи обрат до 5:3 и в крайна сметка затвори частта на свой сервис. Във втория сет българката на два пъти спечели по три поредни гейма и не срещна трудности по пътя към победата.

На четвъртфиналите Юлия Стаматова ще се изправи срещу втората поставена Тян Цзялин (Китай).

По-късно днес тя ще участва и в надпреварата на двойки с Камила Бартоне (Белгия) срещу българката Мелис Расим и Патриция Джорджана Гойна (Румъния).

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

