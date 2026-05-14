Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за участие в квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. Така българката ще дебютира на турнири от Големия шлем.

19-годишната българка прави отличен сезон и през тази седмица е на рекордното за нея 224-о място в световната ранглиста при жените.

Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп". През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA.

Така България ще има трима представители в квалификациите на Ролан Гарос. Освен Елизара Янева, при жените ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров.

В турнира при юношите България ще има представител в лицето на Димитър Кисимов.