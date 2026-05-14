Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

  • 14 май 2026 | 16:40
  • 378
  • 0
Елизара Янева ще дебютира в квалификациите на турнир от Големия шлем

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за участие в квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем – Ролан Гарос. Така българката ще дебютира на турнири от Големия шлем.

19-годишната българка прави отличен сезон и през тази седмица е на рекордното за нея 224-о място в световната ранглиста при жените.

Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп". През миналата седмица тя записа и първата си победа в турнир от календара на WTA.

Така България ще има трима представители в квалификациите на Ролан Гарос. Освен Елизара Янева, при жените ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров.

В турнира при юношите България ще има представител в лицето на Димитър Кисимов.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

Рожденикът Александър Василев и Янаки Милев оформят български 1/4-финал в Куршумлийска баня

  • 14 май 2026 | 13:19
  • 485
  • 0
Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

Рууд е на полуфинал в Рим и се завръща в топ 20

  • 14 май 2026 | 01:48
  • 3407
  • 0
Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

Свитолина отрази 16 точки за пробив и елиминира Рибакина, предстои сблъсък със Швьонтек

  • 14 май 2026 | 01:36
  • 3414
  • 2
Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Португалия

  • 13 май 2026 | 23:05
  • 555
  • 0
Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

  • 13 май 2026 | 20:39
  • 23720
  • 44
Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

Антъни Генов, Денислава Глушкова и Андрея Глушкова продължават напред в Загреб

  • 13 май 2026 | 19:23
  • 763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 10559
  • 27
Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 2824
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 13999
  • 46
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 7683
  • 25
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 4393
  • 11
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 3288
  • 1