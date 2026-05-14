Официално: Анчелоти е готов да води Бразилия и на Мондиал 2030

  • 14 май 2026 | 20:13
От Бразилската футболна федерация (CBF) официално обявиха новия договор на селекционера на своя национален тим Карло Анчелоти. Споразумението между двете страни е до края на Мондиал 2030. Това означава, че италианският специалист може да води “Селесао” на още едно Световно първенство след това, което започва следващия месец.

Анчелоти пое Бразилия едва през миналия май, но бързо впечатли местната футболна федерация със своята работа. Опитният наставник успешно довърши световните квалификации и така ще води “кариоките” на Мондиал 2026, където те са в една група с Мароко, Хаити и Шотландия. В досегашните си десет мача начело на тима 66-годишният треньор има пет победи, две равенства и три загуби.

Ето как самият Анчелоти аргументира решението си да подпише нов договор: “Пристигнах в Бразилия преди година. Още от първата минута разбрах какво означава футболът в тази държава. От една година работим, за да върнем бразилския национален отбор на върха на света. Но CBF и аз искаме повече. Още победи, още време, още работа. Много сме щастливи да обявим, че ще продължим да бъдем заедно още четири години. Ще сме заедно до Мондиал 2030. Искам да благодаря на CBF за тяхното доверие. Благодаря, Бразилия, за топлото посрещате и за цялата любов”.

Президентът на федерацията Самир Шауд изрази своето задоволство от новото споразумение: “Днес е исторически ден за CBF и бразилския футбол. Удължаването на договора на Карло Анчелоти представлява още една твърда стъпка в нашия ангажимент да предложим на петкратния световен шампион все по-силна, модерна и конкурентоспособна структура. Работим всекидневно, за да задържим Бразилия на най-високо ниво в световния футбол, докато следим внимателно развитието на другите национални тимове и на състезанията, организирани от федерация, както и подсилването на клубовете и организациите в цялата страна”.

Вицепрезидентът на CBF Густаво Диаш също подчерта важността на преподписването: “Резюмето и кариерата на Анчелоти говорят сами за себе си. Но освен това той е фантастичен човек. Невероятно доволни сме от свършената работа след неговото пристигане. Оставането му за още четири години отразява нашето доверие в един солиден проект, изграден с баланс, опит и визия за бъдещето. Убедени сме, че тази последователност допълнително подсилва връзката между националния тим и бразилските фенове, както и радостта, която футболът винаги е носил на нашата страна”.

Снимки: Gettyimages

