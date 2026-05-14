Геша: Нашият отбор не е подготвен за сгъстен цикъл

Септември (Тервел) играе в неделя във Варна с втория отбор на Черно море. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще гостуваме на отбор от млади, подготвени футболисти, които водят всекидневен тренировъчен процес. Най-важното е да се възстановим от тежкия двубой, който изиграхме преди два дни. Видно е обаче, че има умора у футболистите ни. Изиграхме доста двубои за кратко време. Нашият отбор не е подготвен за сгъстен цикъл. Колкото сили имаме, ще продължим да играем за себе си докрая – всеки мач за победа“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, старши треньор на Септември.