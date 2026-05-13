  Хьогмо: Важно беше да не загубим

Хьогмо: Важно беше да не загубим

  • 13 май 2026 | 22:37
Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след равенството с Левски (1:1) в Разград. Със спечелената точка "орлите" се върнаха на второто място в класирането.

"Доминирахме през първата част. Предизвикахме едно страхотно спасяване след удар на Чочев. После имахме още едно от стандартна ситуация. Идан можеше да вкара. Една ситуация и за дузпа, може би за игра с ръка. Второто полувреме също започнахме добре, страхотен шанс за Ерик Биле. Може би трябваше да вкараме тогава. Чочев - страхотен шанс, който той обикновено вкарва. Дадохме им първия шанс на контраатака, не бяхме достатъчно подготвени. Харесвам начина, по който се върнахме. Вкарахме страхотен гол. Разочароващо беше, че не вкарахме първи, за да отворим двубоя в наша полза. Страхотна работа от момчетата!

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Трябват ни много възможности, за да вкараме. Това е продължението на създаването на шансове, което е ключово за нас. Харесва ми начинът, по който овладяхме двубоя. Супер качеството ни трябва в последната третина.

4 Лудогорец 1:1 Левски

Важно беше да не загубим. Играхме с Левски 5 пъти - едно равенство и четири победи. Да вземем добрия опит от днешния двубой и да го пренесем в събота. Трябва да бъдем продължителни в това, което правим в защита. Даваме много малко шансове на съперника. Трябва да бъдем подготвени в различните аспекти на мача. Да се надяваме, че ще имаме нови футболисти, които ще се завърнат от контузии. Радвам се от това, което направиха момчетата днес", заяви Хьогмо.

Снимки: Владимир Иванов

