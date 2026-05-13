“Сираков - вън!” пак се появи сред публиката на Левски

Транспарантът “Сираков - вън!” отново се появи сред феновете на Левски. Те го издигнаха днес в сектора за гости на “Хювефарма арена”, където “сините” излязоха срещу Лудогорец в двубой от 34-тия кръг на efbet лига.

Той виси на домакинските срещи на Левски от началото на сезона, но бе махнат при последното домакинство, което бе срещу Лудогорец преди четири дни. Тогава “сините” отпразнуваха подобаващо спечелената 27-ма шампионска титла след 17-годишна пауза.

Мнозина очакваха, че “Сираков-вън!” ще остане в миналото, но явно част от запалянковците на Левски са на друго мнение.