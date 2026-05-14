Мартин Методиев: Не е изненада силното представяне на Ком

В събота, Бдин (Видин) ще играе с Ком в Берковица. Срещата е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Ще гостуваме на един от най-добре представящите се отбори през сезона. Резултатите му не са изненада. Напротив, имат нужния опит и потенциал. Нямаме притеснения обаче. Изиграли сме доста такива двубои. В предстоящият е важно какво ще направим ние. Когато играем концентрирано и според възможностите си, достигаме и до добър за нас резултат“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.