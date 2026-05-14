Найденов: Ей, корумпета гнусни, нали знаете, че сте разкрити

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново изрази недоволството си от съдийски решения. Този път то бе поредено от ситуация от вчерашния сблъсък с ЦСКА на Националния стадион, завършил наравно 1:1.
Според бизнесмена главният съдия на срещата Мартин Великов е трябвало да отсъди дузпа за нарушение на Алехандро Пиедраита срещу Георги Русев в наказателното поле.
"Las Cucarachas en vivo: Ей, корумпета гнусни, нали знаете, че сте разкрити. Това положение, ако е срещу нас, Гребена и Глиги ще го свирнат дузпа и ЖК минимум, ще гледат и за червен", написа Цветомир Найденов към видео от въпросната ситуация.