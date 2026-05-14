Хамзат Чимаев обясни защо е заровил томахавката с Шон Стрикланд

Миналата събота Чимаев претърпя първата загуба в своята ММА кариера. Той допусна поражение от Шон Стрикланд в главния двубой на UFC 328. В периода преди битката съперничеството между Чимаев и Стрикланд стана изключително нажежено, като изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт го нарече едно от най-напрегнатите в историята на организацията. Когато обаче прозвуча финалният гонг, Чимаев и Стрикланд бяха само усмивки, като Чимаев дори постави колана около кръста на Стрикланд, когато той беше обявен за победител.

Това накара феновете да се запитат дали враждата между Чимаев и Стрикланд изобщо е била истинска, или всичко е било просто средство за продажба на билети. Докато Стрикланд твърди, че самият акт на битката ги е сближил, Чимаев отдава заслугата за помирението на извинението на Стрикланд след мача.

„Много хора бяха притеснени“, каза Чимаев във видео, публикувано в неговите Instagram Stories (чрез Home of Fight). „Няма да се откажем. Ще продължим да побеждаваме отново, ако е волята на Аллах, и ще продължим да тренираме. Мотивацията все още е налице. Все още искаме да вземем колана. А що се отнася до онзи човек: той каза много излишни неща. Хората питаха защо му стиснах ръката и защо му сложих колана след това. Нямаме навика да говорим или да се бием след загуба. Ако се бием, се бием в клетката и се бихме, доколкото можахме. Това, което Аллах е решил, вече не е под наш контрол. Онзи човек сведе глава и поиска прошка. Ако човек поиска прошка, мога да му простя“

Но докато Чимаев може вече да не изпитва враждебност към Стрикланд, той вярва, че двамата имат недовършена работа. Стрикланд победи Чимаев с неединодушно съдийско решение и макар веднага след битката да изглеждаше, че чеченецът може би планира да се премести в категория до 93 кг. ESPN съобщава, че единственото, което Вълка иска сега, е нов шанс срещу Стрикланд.

„Реваншът с Шон Стрикланд е единственият двубой, който Хамзат иска, той е обсебен от него“, заяви екипът на Чимаев. „Това е единствената битка, която той ще приеме в момента.“

Не е ясно дали Чимаев ще получи реванша, който търси, като се има предвид, че голяма част от причината за битката им в UFC 328 беше личната вражда между двамата. Междувременно Стрикланд вече има нажежена вражда с основния претендент Насурдин Имавов, която го очаква, или евентуален трети двубой с бившия шампион Дрикус дю Плеси, който има две победи над шампиона.