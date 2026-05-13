Бруно Газани се изправя срещу Айсам Чадид в първия етап на SENSHI Grand Prix

  • 13 май 2026 | 18:10
Втората битка в SENSHI Grand Prix турнира в леката дивизия  до 70 кг ще противопостави един срещу друг опитния бразилец Бруно Газани и амбициозния мароканския боец Айсам Чадид. В една от най-интригуващите срещи от основната схема на турнира победителят ще продължи напред, за да докаже качествата си като шампион. По-добрият от двамата ще направи важна крачка към спечелването на голямата титла на професионалната верига и ще се включи в полуфиналната битка в турнира. Двубоят им ще бъде част от международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators, която ще се проведе на 30 май от 19:30 часа на Античния театър в Пловдив. 

Бруно Газани пристига в България като един от най-обиграните и силни бойци в турнира. Бразилецът има солидно представяне на SENSHI с три победи, една от които с нокаут, и само една загуба. Сред най-значимите му отличия са титлата от WGP през 2018 г., Панамериканската титла от 2019 г. и шампионският пояс на HEAT Япония от същата година. Газани е известен със своята тактическа дисциплина, разнообразен стил и способността си да контролира темпото на двубоя.

В първото му препятствие към Grand Prix титлата на SENSHI срещу него ще застане Айсам Чадид от Мароко – боец с репутация на бърз и експлозивен състезател, който търси нокаута. Чадид има пет участия на ринга на SENSHI - две победи, едната от които е с нокаут, както и три загуби. В кариерата си досега той е завоювал титлите на ISKA европейски шампион, победител в Glory of Hero и шампион на Испания. Мароканецът разчита на силни удари, изненадваща тактика и непрестанен натиск, което го прави особено опасен още от първите секунди на срещата.

Сблъсъкът между Газани и Чадид обещава динамичен бой на най-високо ниво – противопоставяне между богатия опит и хладнокръвие на бразилеца и експлозивната сила и агресия на мароканския боец. 

