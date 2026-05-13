Пет българки останаха извън битката за медалите на Евро 2026 по борба в Самоков

Петте български състезателки в днешния ден не успяха да стигнат до битка за медалите на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков.

Кристин Илина (43 кг) стартира с успех срещу италианката Рахел Ло Белло - 10:0, но след това загуби с туш от молдовката Русалина Портару и отпадна.

Останалите националки допуснаха поражения на старта - Катерина Бояджиева (49 кг), Стефани Лазарова (57 кг), Боряна Борисова (65 кг) и Таня Иванова (73 кг). И за петте това беше дебют на голямо първенство.

Във втория ден при кадетките излизат други четири родни представителки. Хрисиана Христова започва с полякинята Юлия Палка в категория до 46 кг. Българката е трета при момичетата през 2023-а.

При 53-килограмовите Валерия Станчева ще излезе срещу словачката Мириям Мисакова. Станчева е номер 1 в Европа при момичетата през 2024-а.

Андреа Нисева пък ще спори с Теа Донева (РепубликаСеверна Македония) в категория до 61 кг. През миналата година тя взе бронз на Европейското първенство.

Наталия Тасева ще има за съперничка Инджи Абдулаева (Азербайджан) при 69-килограмовите. Тасева е 7-а на континента през миналия сезон, съобщават от БФ Борба.

