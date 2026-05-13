„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

„На финала излязох с увереност, че ще победя – призна Георги Мърков – младши, който ликува с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. - Бях разучил германеца, за първи път се срещаме. И макар че завършихме наравно 1:1 нито за миг нямах колебание, че мога да загубя.“

На шампионата 16-годишният талант постигна 4 победи в категория до 60 кг на класическата борба, като на финала се наложи над Кристиано Либзейт (Германия). Преди това тийнейджърът победи представителите на силните школи на Армения (6:4), Русия (10:2) и Украйна (8:0).

„Всяка среща беше трудна, най-вече тази с арменеца, защото е първа – продължи Георги. - Но всеки път излизам на тепиха с мисълта за победа. А увереност, че ще спечеля ми дават и треньорите, и партньорите, и семейството ми. Много позитивна енергия получих и от публиката в Самоков. Чувствах все едно, че не мога да загубя. След финала еурофията беше много голяма, всички ме поздравяваха....“

За внука на Георги Мърков, олимпийския шампион от Мюнхен '72, това е първи успех от голямо първенство. През миналата година той остана на крачка от подиума на шампионата на континента за момчета – пети.

„Заради моя дядо започнах да тренирам борба, той е моят идол – признава Мърков-младши. - След всяка среща ми говори, обяснява, мотивира... Сега точно не си спомням какво ми каза преди финала... Но когато ми предстои да изляза срещу сериозен съперник, винаги ме казва, че ние българите имаме воля и характер. И това ни помага много. Затова всеки път излизам с тази мисъл, че съм българин, и че ще победя! А след финала вече си спомням думите му. Беше горд с мен, каза, че това е само началото!“

Станка Златева поздрави шампиона Георги Мърков-младши

Мечтата на Мърков-младши е да продължава да върви по стъпките на именития си дядо и един ден на покори и олимпийския връх.

Георги е завършил основното си образование в частно училищи с изучаване на английски език. А сега учи в спортното училище на „Левски“. Тази година му предстои още едно важно събитие – световното първенство за кадети в Баку през месец юли, откъдето също е абмициран да се върне с медал.

