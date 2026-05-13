Станка Златева поздрави шампиона Георги Мърков-младши

Президентът на БФ по борба Станка Златева поздрави Георги Мърков - младши, който спечели златния медал при кадетите в класическия стил до 60 кг. Талантливият Мърков победи германеца Кристиано Либзейт с 1:1 с първа спечелена точка във финала, за да ликува със златото в категория до 60 кг на класическата борба на Европейското първенство в своята възраст.

„Големите шампиони възпитават шампиони!“ С тези думи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева поздрави новия европейски шампион и неговия дядо – олимпийски шампион и член на Управителния съвет на БФ Борба Георги Мърков.

Георги Мърков-младши ликува с европейската титла

Младият български талант триумфира с европейската титла в категория до 60 кг на първенството за кадети в Самоков след впечатляваща серия от победи. По пътя към златния медал Мърков започна с успех над арменеца Самвел Тоноян с 6:4, след което се наложи с техническо превъзходство над руснака Михаил Степанов. На полуфиналите българинът бе категоричен срещу украинеца Артьом Желобков – 8:0, а във финалната схватка стигна до победата над германеца Кристиано Лийбцайт и заслужено се качи на европейския връх.

„Тази титла е доказателство, че българската школа има бъдеще и че примерът на големите шампиони продължава да вдъхновява новото поколение“, заявиха от Българската федерация по борба.