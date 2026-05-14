Дембеле: Ще празнуваме, но малко

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле коментира победата с 2:0 над Ланс в отложен мач от 29-ия кръг на френското първенство. С този успех парижани си осигуриха шампионската титла за сезон 2025/26. При един кръг до края ПСЖ води в класирането със 76 точки, с девет точки пред най-прекия си конкурент.

„Искахме да дойдем тук и да спечелим. Искаме да се подготвим добре сега, включително за финала на Шампионската лига на 30 май, но днес трябваше да играем сериозно. Имаме още един мач в неделя. Ще празнуваме ли? Не, приемаме победата спокойно; имаме мач след три дни, така че... Разбира се, ще празнуваме малко, но нищо повече. Индивидуално, това беше невероятен сезон. „Златната топка“? Спокоен съм за личните награди. Най-важните неща са отборният успех и трофеите. Спечелихме Лига 1, Суперкупата на Франция и Междуконтиненталната купа. Предстои ни решаващ мач на 30 май“, каза Дембеле, цитиран от френските медии.

