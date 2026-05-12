Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) са много близо до класиране на полуфинал за Купата на Русия в Москва.

Възпитаниците на Пламен Константинов победиха Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19)

В първата среща от турнира в Група Б, в която още е и вицешампиона Зенит (Казан).

Утре Локомотив среща Зенит в 19:00 часа.

Симеон Николов изигра страхотен двубой и имаше основен принос за успеха на Локомотив.

В първия гейм възпитаниците на Пламен Константинов неутрализираха лидера на Динамо-ЛО Осниел Мергарехо (2/11, 18% ефективност в атака) с блок. Фьодор Воронков блесна за Локомотив, реализирайки 5 брейк точки. Тимът от Новосибирск допусна само 3 грешки в този гейм, в сравнение с 10 на съперниците им.

При 7:11 във втория сет, Егор Кречетов от Динамо-ЛО замени Дмитрий Ковальов на поста разпределител, и с него отборът изравни резултата на 13:13. Атаки на Сам Деру и Симеон Николов донесоха успеха в гейма на Локомотив 25:23.

Собствените грешки на Локомотив доведоха до края на третия гейм. При равен резултат 20:20, Иля Казаченков направи две последователни атаки от основната линия в аут, а след това Омар Курбанов, Дмитрий Лизик и Симеон Николов допуснаха грешки при сервис – 23:25.

В началото на четвъртия гейм, диагоналът на Динамо-ЛО Роман Мурашко атакува извън границите на игрището и беше блокиран два пъти поред (4:9). Оттам нататък отборът на Новосибирск уверено задържа преднината си.

Симеон Николов реализира 5 точки (1 блок, 57% ефективност в атака - +1) и полеви за играта си оценка 6.5.

Сам Деру стана реализатор №1 с 21 точки, като реализира 62% ефективност в атака. Фьодор Воронков добави 15 точки, включително 11 брейк точки.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО-ЛО (СОСНОВИЙ БОР) 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 5, Иля Казаченков 18, Фьодор Воронков 15, Сам Деру 21, , Дмитрий Лизик 1, Юрий Бражнюк 8 - Сеньон Кривитченко-либеро (Илияс Куркаев 7, Сергей Мелкозьоров-либеро, Раджабдимир Шахбанмирзаев, Омар Курбанов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ДИНАМО-ЛО: Дмитрий Ковальов 1, Роман Мурашко 16, Осниел Мергерехо 11, Денис Бирюков 8, Александър Захватенков 12, Сергей Червяков 3 - Лаури Кераминен-либеро (Егор Кречетов, Сеньон Димитриев, Иван Васин)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН

Треньор: АНТОН АСТАШЕНКОВ.

