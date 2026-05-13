Кралят на корта Карлос Алкарас пред Vanity Fair: За "живота мечта“ и съперничеството му с Яник Синер

Карлос Алкарас се появи на корицата на майския брой на списание Vanity Fair. Като една от най-ярките звезди на мъжкия тенис, испанецът привлича вниманието, независимо дали му харесва или не. Журналистът от изданието Хосе Криалс-Унсуета разговаря с него за изкачването му до номер едно и за съперничеството с Яник Синер, което обещава да определи бъдещето на неговия спорт.

„Свикнал съм с това“, казва Карлос Алкарас с подкупваща усмивка. „И преди съм лежал на клей, така че не е нещо ново!“

Наблюдаваме как Алкарас се търкаля по червената настилка, но не го гледаме как играе тенис.

Има малко от клея по лицето му, около гъстите му вежди и над устните му. Леко е напрашил свежо подстриганата си брада и косата си – по-дълга от обикновено, леко разрошена. Покрил е и дрехите му: потник на Louis Vuitton, който от време на време се плъзга нагоре по стегнатия му корем, къси панталони Nike, които разкриват тена му, и личния му часовник Rolex. Алкарас, подобно на много спортисти от неговия ранг, има доходоносни договори за облекло, в неговия случай с тези марки. Той не е точно модна икона, макар да има своите увлечения, като например да носи ексцентрични неонови екипи на корта и колекцията си от над 300 чифта маратонки, но дрехите му стоят добре.

Денят е преди първия му мач на Miami Open и испанецът, който навърши 23 години по-рано този месец, е отделил на Vanity Fair част от сутринта си за фотосесия и интервю. Преди пристигането му, заедно с неговия внушителен мениджър – сънародникът му от Мурсия Алберт Молина – във въздуха се усеща известно напрежение; работим по много стегнат график. Но то се разсейва веднага щом той влиза.

Алкарас е готов на всичко. Бях чувал – и гледал клипове онлайн – как Алкарас е истински джентълмен: сам почиства клей кортовете след тренировка, поздравява персонала и колегите си със същата топлота. И все пак не бях подготвен за неговата обезоръжаваща любезност. Дори беше някак почтителен, по начин, изненадващ за толкова известен човек и спортист, познат със своята енергия и дързост на корта.

Когато чуе феновете си да го аплодират, Алкарас сочи към ухото си, за да ги насърчи да крещят по-силно.

Той енергично пъхти и сумти и уверено върти ракетата си между сервисите. Самоувереността му на корта е напълно заслужена. В деня, в който се срещаме, той е на върха на ранглистата на ATP и събира знаменитости сред зрителите със същата лекота, с която печели трофеи: филмовата легенда Спайк Лий, поп суперзвездата Дуа Липа, футболният гигант Дейвид Бекъм, шампионът по голф Рори Макилрой. Списъкът е дълъг.

Заедно с Яник Синер, Алкарас е едната половина от „Синкарас“ – измисленият от феновете прякор за съперничеството му с настоящия номер две в света, което е широко описвано като „прераждане“ за тениса след доминацията на ерата на „Голямата тройка“ (Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович).

„Знам, че живея живот мечта, живот, за който съм мечтал“, казва Алкарас. „Но понякога ми се иска да имам повече моменти за себе си, да правя неща, които би правил един 22-годишен мъж.“

В личен контакт Алкарас е по-нежен, отколкото предполага образът му на корта. Но той е най-големият съвременен шоумен в тениса и го знае.

През февруари Алкарас стана най-младият мъж, постигнал кариерен Голям шлем. Джокович, неговият опонент в решаващия мач в Мелбърн, похвали постижението: „Това, което правиш, мисля, че най-добрата дума да го опиша е историческо“, каза сърбинът в интервюто си на корта.

Когато Алкарас пристигна за първия си мач в Маями, той носеше нов сак на Nike с надпис „YOUNGEST EVER TO WIN THE 4 OF THEM“ (б.р. Най-младият, печелил 4-те).

Както често се случва с почти всичко, което Алкарас прави, сакът предизвика полемика – както журналистът Хосе Моргадо посочи в X, изглежда, че в посланието е пропусната ключова дума: мъж. В Оупън ерата Щефи Граф е на 19, когато постига това през 1988 г., а Серина Уилямс е на 21, когато го прави през 2003 г. Но на обратната страна на сака на Алкарас пишеше: „El más joven de la historia en ganar los 4 grandes.“ На испански изречението е в мъжки род, както всеки двуезичен фен на Алкарас би отбелязал. Неговите критици ще кажат, че в испанския език мъжката форма е общата. Дали пропускът е класическа дързост на Алкарас или просто проблем с превода?

Скептиците се питат дали това, което те възприемат като незрялост, не се отразява на играта му. По време на мач в Маями срещу американеца Себастиан Корда, Алкарас се приближи до своя щаб. „Не мога повече. Не мога повече, пич, искам да се прибера, пич“, каза Алкарас на екипа си на испански. (Миналия месец, при старта на “Мастърс”-а в Монте Карло Алкарас заяви, че съжалява за тези коментари. Испанецът загуби от Синер на финала в Монте Карло, падайки до номер две).

Дали Алкарас умишлено се е провалил в Маями? Дали му е „скучно“ на турнирите от сериите Мастърс 1000, както предположи френският тенис треньор и коментатор Патрик Муратоглу? Дали беше дошъл в Маями да се забавлява, както някои подигравателно коментираха онлайн?

„Мисля, че в днешно време трябва да сме много по-внимателни с това, което казваме и правим, но в крайна сметка сме просто хора, нали знаете?“, споделя Алкарас в разговор на испански – и за двама ни роден език.

Той е напълно наясно, че хората ще реагират. „Стресиращо е, защото трябва постоянно да мислиш какво правиш, кога го правиш и къде се намираш“, казва Алкарас. „Но като хора имаме добри и лоши дни, понякога се събуждаме без желание за нищо, но все пак трябва да се появим, а понякога не реагираме както трябва.“

Въпреки това Алкарас не се възприема като жертва на своя статут. Всъщност той е просто млад. Най-младият, постигал някога подобни успехи, но и просто момче в началото на 20-те си години.

„Не искам да казвам главозамайване“, отговаря той на въпрос за това, че вече е постигнал толкова много.

„Наясно съм, че имам още много пред себе си и се опитвам да не мисля, че ми остават 12 или 15 години от кариерата, защото това ме смазва“, казва Алкарас със смях. Това, което не иска, е да води монотонен живот, който да го превърне в „роб на тениса“.

Алкарас започва професионалната си кариера в тениса на 14 години и три години по-късно пробива в топ 100 на ранглистата. През 2022 г. печели US Open и става първият представител на своето поколение (т.нар. „зумъри“), спечелил титла от Големия шлем, както и най-младият мъж, оглавявал световната ранглиста. Името му се споменава редом с множество рекорди, които често започват с „най-младият, който някога е...“.

Отстрани изглежда, че Алкарас намира време за тези неща. (След загубата му от Корда, един приятел, запален по тениса, ми писа на шега, че вероятно ще видим снимки на Алкарас в E11even, известния денонощен нощен клуб в Маями.) Алкарас е известен с това, че изглежда живее живота си извън корта със същата интензивност, с която играе на него. Той избягва въпросите за личния си живот, но с удоволствие говори за свободното си време. Споделя голяма част от живота си онлайн с над 8,5 милиона последователи. Само от Маями: клипове как скача от яхта, видео как играе голф с приятели, снимки от футболен мач на Интер Маями и мач от НБА, селфи с диджея Мартин Гарикс. „

С времето осъзнаваш от какво имаш нужда“, казва Алкарас.

„Имало е моменти, в които не съм спирал да си почина“, споделя той, „и това водеше до лоша игра, контузии или...“, прави пауза. „Нека просто кажем, че не завършваше добре.“ (В месеците след нашия разговор Алкарас контузи китката си. Той се оттегли от турнирите след Монте Карло и реши да не защитава титлата си на Ролан Гарос) Той открито говори за натоварения тенис календар и ми казва, че работи за промяната му. „Мисля, че е също толкова важно, ако не и повече, от грижата за тялото“, казва той за психичното си здраве. „Има хора, които с право са обсебени от естетиката на тялото, но за мен е също толкова важно да се грижа за главата си.“

Имаше време, когато изглеждаше, че с наближаването на оттеглянето на Федерер и Надал, мъжкият тенис никога повече няма да бъде толкова вълнуващ.

Тези опасения бяха разбити от гръмкото присъствие на Алкарас, съчетано със стоицизма на Синер – синергия, която се прояви в пълна сила на Ролан Гарос миналата година.

Това беше първата им среща на финал от Големия шлем. Синер беше номер едно в ранглистата, а Алкарас – номер две и защитаващ шампион. Алкарас загуби първите два сета, но се върна в третия, а в последните два сета той и Синер предложиха това, което мнозина определят като един от най-завладяващите тенис спектакли в историята, спечелени също от испанеца. С продължителност от 5 часа и 29 минути, това е най-дългият финал на Откритото първенство на Франция за всички времена.

„Официално това е един от най-великите мачове в историята“, казва ми Лий. Той си спомня как е седял до корта, точно където играчите оставят кърпите си, така че след всяка точка Алкарас идвал и Лий, по негови думи, го „надъхвал“.

„Вижте, аз съм спортен фен и нюйоркчанин, така че ще бъда шумен и ще подкрепям моя човек“, смее се Лий. „И колкото по-напрегнато ставаше, толкова по-шумен ставах.“ След мача Лий подарява на Алкарас шапката си на Янкис.

Алкарас обича да поддържа напрежението със Синер в рамките на мача. „Показваме на света, че можем да сме на корта и да даваме най-доброто от себе си, да се опитваме да нанесем възможно най-големи щети на другия, докато играем, да се опитваме да се победим, а след това, извън корта, да сме просто двама души, които се разбират много добре“, казва той. „Помагаме си взаимно да дадем най-доброто от себе си.“ Както казва Алкарас, няма лоши чувства. „Борим се за една и съща цел, но няма нужда да се мразим, защото искаме едно и също нещо.“ Въпреки това, „когато се състезаваш на такова ниво, близкото приятелство е сложно“, казва той. „Възможно е“, уточнява. „Аз съм изцяло за това.“

Съперничеството със Синер е страхотно за тениса и за феновете, но Алкарас иска да овладее очакванията.

„Съперничествата са дълги процеси“, казва той. „Не е сравнимо с историческите вражди в тениса, защото и двамата имаме толкова много години пред себе си. Надявам се да продължим да играем един срещу друг много пъти, на много финали, и да си поделим най-големите турнири.“

Днес Алкарас е един от най-титулуваните играчи в тениса, но също така се превръща в обект на попкултурна мания. Това се дължи както на магнетизма му на корта, така и на факта, че е, обективно погледнато, много привлекателен.

„Buzzcaraz е елитен“, пише в съобщение приятел, докато обсъждаме прическата на Алкарас в Маями, която е по-дълга от обикновено, след като се пусна с коса в стил „мълет“ в Индиън Уелс. Имало е също обръсната отдолу коса, изрусена къса прическа и безброй други фризури, които в стил „Бекъм“ са влизали в заглавията: „С цялото уважение към тенис уменията и на [Райли] Опелка, и на Алкарас, основното нещо, което феновете ще запомнят от този мач, беше изненадващото разкриване на обръснатата глава на Алкарас“, пише GQ за въпросната прическа.

Алкарас е наясно с обществения импулс да се анализира външният му вид. Той не го подхранва целенасочено, но и не се опитва да го спре.

„Вижте, опитвам се да не е пълен провал, но ако има нещо, което искам да направя, го правя“, казва той. „Ако трябваше да слушам мнението на всички, щях да се побъркам, нали?“ Той отново се усмихва.

Усмивката на Алкарас е широка и непринудена, разкриваща зъбите и плътните му устни – черти, които са се оформили, откакто проби в тениса като тийнейджър. Когато го питам за манията на културата по дрехите и тренировките му, той просто се смее, без да отрича, нито да подчертава удоволствието си от това.

В спорта е имало много други секс символи: Мохамед Али, Бекъм, Кристиано Роналдо, Том Брейди, за да назовем само няколко. Дали Алкарас е на същия път?

Нито един от тях не е дете на интернет ерата. Никой от тях няма същото свръхестествено усещане за това колко бързо може да се разпространи едно изображение, което идва с това да си роден в дигиталния свят. Никой от тях не е „Карлитос“, който става вайръл онлайн със същата скорост и лекота, с която удря тенис топка. Той си е спечелил постоянно място в социалните мрежи на всеки, който се интересува дори малко от тенис или от мъже.

Само от Откритото първенство на Австралия: над 1,2 милиона гледания в TikTok за това, че защити опонента си Алекс де Минор от предупреждение за забавяне на времето; още 3 милиона в Инстаграм за свалянето на потник след мач и кимване към камерата след избухнали аплодисменти; 3 милиона в Инстаграм за суперкомпилация след победата му в Мелбърн; и 9,2 милиона в двете платформи за неговото „разпускане“ със слушалки след мач.

След това идват стотиците хиляди гледания, които Алкарас събира от клипове и компилации на някои от най-запомнящите се разигравания, забележителната му скорост и впечатляваща сила. Той е описван като „човешка машина за хайлайти“ от тенис подкастъра Мат Робъртс – оценка, подкрепена от “Гардиън”, “Телеграф” и “Ню Йорк Таймс”.

„Това, което прави Карлос толкова завладяващ, е емоцията, която внася в играта – радост, спонтанност, истински артистизъм“, споделя ми по имейл Фарел Уилямс, творческият директор на Louis Vuitton Men’s. „Когато го гледаш на живо, веднага усещаш присъствието му. Той не просто играе – той изразява нещо.“

Ако много от неговите колеги изглеждат прекалено сериозни и резервирани, Алкарас е експлозивен. Дали целенасочено прави шоу или е роден артист? Той предполага, че неговият шоуменски дух е неразделна част от играта му. „Така играя, така ми харесва да играя и така искам да играя“, казва той. „Когато хората се забавляват и забележа, че им харесва, и аз се забавлявам.“

Вайръл моментите са добри за имиджа му, казва той, и за спорта като цяло. Но има и недостатък. „Сега всеки може лесно да остави коментар, можеш да навредиш на спортист само с един коментар“, казва той, признавайки, че негативните коментари понякога са се отразявали на играта му.

Въпреки сака на Nike, Алкарас казва, че не е обсебен от чупенето на рекорди. „Има рекорди, които искам и които преследвам, но те са за момента, когато ще мога да погледна назад към кариерата си, когато стигна до края ѝ, и да видя какво съм постигнал и къде се намирам в сравнение с другите“, казва той. „Но трябва да призная, че е хубаво да виждаш името си на някои места.“

Самият Джокович е казвал, че Алкарас съчетава „най-доброто от трите свята“ – неговия собствен, този на Федерер и на Надал.

Но Алкарас твърди, че е надраснал простите паралели. „Стигнахме до момент, в който сравненията приключиха“, казва той. Той може да оцени комплимент като този на Джокович. „Хубаво е да го чуеш“, прави пауза, след което се усмихва като малко момче, похвалено от един от идолите си: „Наистина е готино.“ Той се овладява: „Но аз винаги се стремя към собствения си стил, това е, което съм създал и съм тренирал, за да го усъвършенствам. Не съм копирал никого. Сега хората знаят, че аз съм Карлос Алкарас”, завършва той.