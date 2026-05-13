  3. Янаки Милев стартира с победа на турнир в Сърбия

  • 13 май 2026 | 11:08
  • 305
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под №5 в схемата българин направи обрат и победи с 4:6, 6:2, 6:2 представителя на домакините Йован Белобрък. Срещата продължи точно два часа.

Милев загуби първия сет след единствен пробив още в третия гейм, но след това доминираше до края на срещата. Българинът спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 във втората част, а в третия сет поведе с 3:0 по пътя към крайната победа. Във втория кръг Янаки Милев ще играе срещу победителя от мача между Андреас Лоизас (Гърция) и Лоренцо Галиардо (Аржентина).

Още двама българи ще изиграят утре срещите си от първия кръг на основната схема.

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев ще стартира с мач срещу Марко Милиорати (Италия), а Джордж Лазаров ще се изправи срещу Никола Лулич (Сърбия).

Четирима българи ще участват и в надпреварата на двойки.

Янаки Милев и Вардан Манукян (Русия), поставени под №2 при дуетите, ще играят в първия кръг срещу Андрей Комненич (Сърбия) и Астро Пилипович (САЩ).

Александър Василев и Никита Билозерцев (Узбекистан) ще се изправят срещу Кристиан Джонов (Германия) и Даниел Салазар (Колумбия).

Българите Джордж Лазаров и Радослав Шандаров ще стартират с мач срещу третите поставени Бенджамин Томас Джордж (Канада) и Брандън Уокин (Австралия).

