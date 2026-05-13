Кошмарната серия на Еспаньол приключи, но опасността не е отминала

Еспаньол постигна първа победа от началото на годината и тя дойде в най-подходящия момент, защото помогна на тима да се отдалечи от зоната на изпадащите в Ла Лига. След серия от 18 срещи без успех в първенството, "папагалчетата" се наложиха с 2:0 над гостуващия Атлетик Билбао и временно се изкачиха на 14-та позиция в класирането.

Попаденията за Еспаньол отбелязаха Пере Мия в 69-ата минута и Кике Гарсия в добавеното време. Срещата на "РСДЕ" в Барселона завърши без нито един жълт картон. Поражението остави Атлетик Билбао на 9-а позиция с 44 точки, колкото има и Реал Сосиедад.

Първото полувреме премина равностойно, като и двата тима могат да съжаляват, че не стигнаха до гол. Еспаньол имаше териториално надмощие, но по-чистите положения създадоха баските.

Старанието на домакините даде резултат в 69-ата минута. Карлос Ромеро проби по левия фланг и центрира към появилия се малко преди това от пейката Пере Мия, а той технично засече топката за 1:0.

Футболистите на Атлетик Билбао не вложиха много усилия в търсене на изравнително попадение, а в края на мача друга резерва - Кике Гарсия, подсигури трите точки за Еспаньол. Рамон Тератс отклони топката с глава, а 36-годишният нападател не сбърка очи в очи с Унай Симон.

До края на сезона Еспаньол ще гостува на Осасуна и ще е домакин на Реал Сосиедад. За Атлетик Билбао предстоят мачове срещу Селта у дома и срещу Реал Мадрид като гост.

