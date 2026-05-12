  • 12 май 2026 | 11:06
Пастор: Борим се точка за точка и за голямата цел

Десният бек на ЦСКА Давид Пастор разказа пред бразилското издание "avassessoria.com.br" какви са целите пред клуба.

"ЦСКА София добрата си форма в решителната фаза на сезона. С този резултат тимът записа трети пореден мач без допуснат гол и продължава уверено битката за директно класиране в Лига Европа.

"Това беше много важна победа за нас, защото потвърждава развитието на отбора в заключителната част на сезона. Две поредни победи и три мача без допуснат гол показват силата на нашата работа и стабилността на колектива. Борим се точка за точка за една голяма цел - директно участие в Лига Европа, и знаем, че всеки детайл ще бъде от значение до края", заяви Давид Пастор.

Футболистът коментира и предстоящия финал за Купата на България, като изрази увереност в колективната сила на отбора.

"Сега вниманието ни е насочено и към финала за Купата, който е огромна възможност за всички нас. Да сме в този етап на сезона и да се борим за трофеи и важни цели е резултат от отдадеността на целия състав. Ще останем напълно концентрирани, защото все още имаме много за постигане", добави той.

Следващият мач на ЦСКА е срещу ЦСКА 1948 София в сряда (13 май) от 17:45 часа българско време.

