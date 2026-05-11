Патрика: Очаквам шампионът да загуби и в Разград, ЦСКА трябва сам да си помогне

Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Бившият нападател и един от най-активните ветерани на ЦСКА Петър Витанов коментира пред "Тема Спорт“ представянето на отбора в последните мачове и перспективите до края на сезона.

Утре пускат билетите за Левски - ЦСКА

"Победите винаги са хубаво нещо. В Бистрица им трябваше едно полувреме, за да вкарат агресия в играта и да спечелят мача. Направиха 15-20 сериозни минути, вкараха гол и си оплетоха кошницата. Срещу Лудогорец търсеха победата през целия мач и я постигнаха. Не че е имало някакви големи футболни достойнства, но най-важни са точките. Победите срещу преките конкуренти са изключително ценни, иначе е ясно, че от играта много има да се желае. Вижда се, че фокусът е върху купата, но и първенството не бива да се неглижира, защото винаги трябва да имаш план Б.

"Сектор Г" поиска ПФЛ да пусне всички билети за "Васил Левски"

Със сигурност ниската резултатност е притеснителна. Лошото е, че има проблеми не само в атака, но и в защита. Да не забравяме, че онзи ден отборът от планината спокойно можеше да поведе през първото полувреме. И греда удариха, пробиха веднъж отлично през центъра. И това не е изолирана ситуация – такава имаше и в реванша за купата срещу Лудогорец, добре, че тогава Лапоухов реагира отлично. Очевидно е, че има проблеми, надявам се, че се работи за разрешаването им. Най-важно е да има агресия и желание. Защото отборът проиграва твърде много моменти от мачовете. Действа се бавно, мудно. И изведнъж се сетят, че могат да пресират и атакуват и нещата се получават. Янев работи сериозно и резултатите са възходящи, но трябва да постигне постоянство. Особено във финала. Там трябва от първата минута да играеш много агресивно, да атакуваш. Няма какво да чакаш и да се дебнеш. ЦСКА е в подем и трябва да се възползва от това. Да спре да дебне и да бъде активен. Янев разполага с качествени футболисти, освен това отборът изглежда добре физически. Може би и самите играчи на терена трябва да усещат кога да натиснат. Защото направиха същата грешка и срещу Левски. Вместо да се възползват от разколебания вратар на Левски се дръпнаха назад. Това е нужно да се изчисти. Оттук нататък всички мачове са задължителни за печелене. Очаквам шампионът на България да загуби и в сряда в Разград, което означава, че ЦСКА сам трябва да си помогне.

Кюстендилеца седна в сектор А, гледа мача срещу Лудогорец заедно с шеф на ЦСКА

Разговорът с Кюстендилеца няма как да го предам. Щом тези хора са на стадиона, значи поддържат отбора и треньора. Единствено коментирахме и за това сме на едно мнение, че се допусна грешка в мача с Левски. Янев също го усети. Феновете доказват, че са плътно зад тима през целия сезон. Още от началото, когато ЦСКА беше предпоследен, та до ден-днешен. Имаше години, в които не влизаха на стадиона, бяха недоволни от футболистите, от ръководството. Сега нещата са много различни. Да, има я обидата от начина, по който се загуби от Левски. Но това са хора, които болеят и живеят за ЦСКА. Знам колко безсънни нощи им струват подготовката за тези великолепни хореографии, които изпълняват. Всичко това е на техен гръб. Нормално е да искат всеки мач да бием и да играем красиво. Но подкрепят дори и това да не се случва. Още повече, че и те, и ние искаме повече играчи и треньорът да са българи. Самият факт, че Иван и Вангелов седяха заедно един до друг говори, че клубът и феновете сега са единни. И отборът получава много силна подкрепа. Да, публиката е най-взискателната в България, но аз от доста години не съм виждал такъв комфорт на треньор, на какъвто се радва Янев. И не само от феновете, но и от журналисти, ветерани. Обстановката е много добра, осигурено е всичко и се надяваме на успехи до края на сезона. Янев много се старае, дано това се отплати, защото феновете изстрадаха прекалено много в последните години", каза Патрика.