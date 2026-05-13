На “Овча Купел” стана нещо невиждано - счупиха куриозен рекорд

Срещата между Славия и Добруджа от efbet Лига стартира повече от куриозно. Двубоят положително записа рекорд за най-бързо дадена дузпа в родния шампионат. В шестата секунда на мача Давид Малембана събори в наказателното поле Бубакар Хане и съдията Димитър Димитров посочи бялата точка.

Това със сигурност е рекорд в родния футбол и е само на две секунди под абсолютното постижение в историята на футбола, което е четири секунди от мача Танзания - Мадагаскар преди пет години.