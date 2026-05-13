Петков: Ранният гол обърка хода на мача

Помощник треньорът на Славия Юлиян Петков бе разочарован от загубата с 0:2 от Добруджа. Специалистът е на мнение, че ранният гол е объркал хода на мача за “белите”.

“Вкараха ни много бърз гол, но трябва да видим дали изобщо имаше дузпа. Това обърка хода на мача. Не успяхме да отбележим, за да изравним. Втори мач получаваме ранен гол. Може би не сме концентрирани в първите минути и после трябва да даваме повече от нужното, за да обръщаме мача. В тези мачове можем да видим младите момчета. Последните мачове ще преминат по същия начин най-вероятно”, каза Петков.