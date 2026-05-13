Ясен Петров: Всичко е в наши ръце

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след победата с 2:0 над Славия в "Овча купел". С този успех отборът му се доближи само на точка от баражното 13-о място в класирането, но поне към този момент остава под чертата.

"Чакахме този момент доста дълго време. Радващо е, че тази победа ни оставя в борбата за спасение при групата на майсторите. Имаме два мача, в които трябва да дадем всичко от себе си. Всичко е в наши ръце.

В последните мачове почти всички показатели са за нашия отбор. Получавахме леки голове. Днес създадохме доста ситуации пред вратата на противника, но и допуснахме доста грешки. Не може да не сме доволни от победата и от себераздаването на момчетата.

Мислим само за мача с Ботев (Враца), който е най-важният. След него идва следващият най-важен", каза Петров.

