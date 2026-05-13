У Идзъ иска да бъде шампион за пример

Седмица след спечелването на Световното първенство по снукър У Идзъ гледа към светлото бъдеще и се надява, че неговата трудолюбивост и успехи могат да вдъхновят следващото поколение играчи.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"

22-годишният китаец стана вторият най-млад световен шампион в историята, след като победи Шон Мърфи с 18:17 в един от най-великите финали в „Крусибъл“ на 4 май. При завръщането си в родината той бе посрещнат като герой, след като моментално се превърна в национална икона в страна, където стотици милиони фенове гледат и играят снукър.

Атакуващият стил на У и смелият му избор на удари никога не са били по-очевидни, отколкото в решаващия фрейм на финала с Мърфи, когато той вкара червена топка „на живот и смърт“ в среден джоб, за да изгради победен брейк от 85 точки. Играчът от Ланджоу, в северозападната китайска провинция Гансу, няма намерение да променя подхода си.

„Определено ще се придържам към него“, каза У в интервю за националната телевизия CCTV. „Аз съм по-склонен от повечето играчи да атакувам и да поемам рискове, и съм готов да приема последствията, независимо дали печеля, или губя. Мисля, че това, което мога да направя, е да покажа на всички най-добрата версия на себе си чрез кариерата си.

Може би това може да вдъхнови хора от моето поколение или по-малки деца да дадат всичко от себе си за работата, която истински обичат, и да я преследват смело. Вероятно точно това искам да изразя. Ако мога да имам такова влияние, това ми носи огромно чувство на удовлетворение. Китайските играчи са много трудолюбиви. Ние постоянно изучаваме как да се подобрим и да станем по-добри. Животът в чужбина и справянето с различни видове напрежение също ни тласкат да станем по-силни и да стигнем по-далеч.“

Следващия сезон У ще се изправи пред отговорността и допълнителните очаквания, които идват със статута на световен шампион. Неговият сънародник Джао Синтонг се справи отлично с това предизвикателство, като спечели четири титли през сезон 2025/26 и се доказа като чудесен посланик на спорта. У има подобно спокойно поведение и с подкрепата на семейството си е уверен, че може да продължи да се подобрява.

„Може би огромното напрежение по време на турнира вече изчезна, но в същото време много друга работа и отговорности дойдоха наведнъж“, каза той. „Мисля, че се адаптирах доста бързо. Всъщност целта ми винаги е била да спечеля Световното първенство.

Може би този сезон почувствах, че наистина имам способността да се боря за него, докато преди това беше нещо, което можех само тихо да пазя за себе си. Никога не съм се съмнявал в себе си, въпреки че емоционалните възходи и спадове са неизбежни. Всеки играч ги преживява по време на турнир като Световното първенство.

Опитвах се да си повтарям да се наслаждавам и да изживея тази невероятна арена, но когато наистина си вътре в тази среда, е трудно напълно да контролираш емоциите си. Всичко, което можеш да направиш, е да дадеш най-доброто от себе си и да направиш всичко възможно, за да управляваш външните фактори.

Въпреки че спечелих този турнир, все още имаше много моменти, в които усещах малки проблеми. Например в определени ключови моменти под напрежение не се справях достатъчно добре с емоциите си. Независимо дали водя, или изоставам, трябва да остана по-спокоен и да избягвам да мисля за неща извън мача или несвързани с масата.

Честно казано, чувствам, че откакто станах професионалист, се подобрявам всяка година. Усещането е хубаво – стъпка по стъпка. Всеки сезон съм имал някакъв напредък и пробиви, а дори загубите ми помогнаха да натрупам ценен опит, който ми позволи да премина през трудните моменти в турнир като Световното първенство.

Все още искам да преследвам по-големи и по-високи цели. Вярвам, че след спечелването на Световното първенство отговорността върху раменете ми и животът, пред който съм изправен сега, ще изискват от мен да работя още по-усилено и да продължа да се усъвършенствам.“

Връщайки се към финала срещу Мърфи, У беше попитан за необичайния начален удар на съперника си. Той отговори:

„Това е тактически подход, който той е проучил много добре. Мисля, че неговият начален удар е особено ефективен срещу агресивни играчи, защото наистина може да ограничи възможностите на съперника да бележи. Хубавото на неговия начален удар е, че много пъти просто не можех да намеря начин да се справя с него.

Единственият вариант често беше да поема много рисков атакуващ удар, може би дълга топка, за да отворя играта, но ако пропуснеш, можеш да му оставиш много добра възможност. Когато играя, винаги обичам да приемам предизвикателствата. Ако вярвам, че ситуацията е правилна, определено ще поемам рискове. Може би просто такъв играч съм. Разбира се, много пъти съм плащал цената за това и съм губил много мачове заради него.“

А попитан за самообладанието и спокойствието си в края на финала, той добави:

„Може би защото до този момент вече бях преживял толкова много емоции. Това беше толкова дълъг мач и мисля, че и двамата бяхме напълно изтощени. Може би напрежението най-накрая се освободи в онзи момент. Чувството някак надхвърляше самия мен. Усещах подкрепата на страната си зад себе си и някаква духовна сила, идваща от Китай, която ми даде усещане за мисия.

Не се борех само за себе си. Родителите ми пожертваха всичко. Трудно е да се опише само с няколко думи. Това беше едва вторият път, в който майка ми беше във Великобритания, и понякога вероятно е усещала, че там сме доста самотни. Още от много малък цялото ни семейство работи усилено заедно и остана отдадено на тази кариера. В онзи момент почувствах, че съм се отплатил не само за собствените си усилия, но и за техните.“