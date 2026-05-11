  • 11 май 2026 | 18:01
  • 187
  • 0
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

Програмата за тази седмица:
11-май-2026     20.15   ФК Лев Инс - АФК Дианабад (минифутбол)
11-май-2026     21.15   МФК Булгари - Младежите (минифутбол)
12-май-2026     19.15   ФК Рио - Тихо ми пази (минифутбол)
12-май-2026     20.15   Тик-КЦМ - МФК Надежда (минифутбол)
12-май-2026     20.15   Амиго Северозапад - ФК Класиците (минифутбол)
12-май-2026     21.15   Галактик-Керелски - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
12-май-2026     21.15   Орлите - Дрийм Тийм (минифутбол)
12-май-2026     17.00   Пълдин (Пловдив) – ЛП Супер спорт (София) (футбол
жени)
13-май-2026     18.00   Ботев 1937 (Ихтиман) - Марица (Милево) (футбол финал
АФЛ)
13-май-2026     20.15   Пи Ви Джи - Зелен Свят (минифутбол)
13-май-2026     21.15   Войводите - ФК Саяна (минифутбол)
14-май-2026     18.00   Лятна Winbet Snooker League (снукър)
14-май-2026     20.15   Райкомерс - Полигран (минифутбол)
14-май-2026     21.15   Малки Страсти - ФК Дулизелм (минифутбол)
16-май-2026     13.00   Локомотив София 1929 (София) U18 - ЦСКА (София) U18
(футбол)
16-май-2026     14.00   Локомотив (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград)
(футбол жени)
16-май-2026     16.00   НСА (София) – Севлиево лейдис (Севлиево) (футбол
жени)
16-май-2026     18.00   ЦСКА III (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
(футбол)
17-май-2026     16.30   ЛП Супер спорт (София) – Пирин 22 (Благоевград)
(футбол жени)


ББЛ:
10-май  12:00   Жени    Запад   Локомотив София Ж - Ботев 2012 Ж
11-май  19:30   Б       Запад   Политехника Б - Енигма Фойерверк
12-май  19:30   В       Запад   Титан Пропъртис В - Спартак София
13-май  19:30   Б       Запад   Фаб Файв - Титан Пропъртис
13-май  21:30   ББЛ+    Запад   Политехника+ - БУБА Олд Старс
15-май  19:30   ББЛ+    Запад   Авалон Зуум Дизайн - Хелга
16-май  12:00   Б       Център  Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
16-май  15:00   Б       Изток   Светкавица Мебел Стил - Everbet Bay Kings Varna
16-май  17:00   Б       Изток   Икономически университет - Шоутайм

