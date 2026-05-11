Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
Програмата за тази седмица:
11-май-2026 20.15 ФК Лев Инс - АФК Дианабад (минифутбол)
11-май-2026 21.15 МФК Булгари - Младежите (минифутбол)
12-май-2026 19.15 ФК Рио - Тихо ми пази (минифутбол)
12-май-2026 20.15 Тик-КЦМ - МФК Надежда (минифутбол)
12-май-2026 20.15 Амиго Северозапад - ФК Класиците (минифутбол)
12-май-2026 21.15 Галактик-Керелски - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
12-май-2026 21.15 Орлите - Дрийм Тийм (минифутбол)
12-май-2026 17.00 Пълдин (Пловдив) – ЛП Супер спорт (София) (футбол
жени)
13-май-2026 18.00 Ботев 1937 (Ихтиман) - Марица (Милево) (футбол финал
АФЛ)
13-май-2026 20.15 Пи Ви Джи - Зелен Свят (минифутбол)
13-май-2026 21.15 Войводите - ФК Саяна (минифутбол)
14-май-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)
14-май-2026 20.15 Райкомерс - Полигран (минифутбол)
14-май-2026 21.15 Малки Страсти - ФК Дулизелм (минифутбол)
16-май-2026 13.00 Локомотив София 1929 (София) U18 - ЦСКА (София) U18
(футбол)
16-май-2026 14.00 Локомотив (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград)
(футбол жени)
16-май-2026 16.00 НСА (София) – Севлиево лейдис (Севлиево) (футбол
жени)
16-май-2026 18.00 ЦСКА III (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
(футбол)
17-май-2026 16.30 ЛП Супер спорт (София) – Пирин 22 (Благоевград)
(футбол жени)
ББЛ:
10-май 12:00 Жени Запад Локомотив София Ж - Ботев 2012 Ж
11-май 19:30 Б Запад Политехника Б - Енигма Фойерверк
12-май 19:30 В Запад Титан Пропъртис В - Спартак София
13-май 19:30 Б Запад Фаб Файв - Титан Пропъртис
13-май 21:30 ББЛ+ Запад Политехника+ - БУБА Олд Старс
15-май 19:30 ББЛ+ Запад Авалон Зуум Дизайн - Хелга
16-май 12:00 Б Център Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
16-май 15:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил - Everbet Bay Kings Varna
16-май 17:00 Б Изток Икономически университет - Шоутайм
