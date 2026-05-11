Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.



Програмата за тази седмица:

11-май-2026 20.15 ФК Лев Инс - АФК Дианабад (минифутбол)

11-май-2026 21.15 МФК Булгари - Младежите (минифутбол)

12-май-2026 19.15 ФК Рио - Тихо ми пази (минифутбол)

12-май-2026 20.15 Тик-КЦМ - МФК Надежда (минифутбол)

12-май-2026 20.15 Амиго Северозапад - ФК Класиците (минифутбол)

12-май-2026 21.15 Галактик-Керелски - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)

12-май-2026 21.15 Орлите - Дрийм Тийм (минифутбол)

12-май-2026 17.00 Пълдин (Пловдив) – ЛП Супер спорт (София) (футбол

жени)

13-май-2026 18.00 Ботев 1937 (Ихтиман) - Марица (Милево) (футбол финал

АФЛ)

13-май-2026 20.15 Пи Ви Джи - Зелен Свят (минифутбол)

13-май-2026 21.15 Войводите - ФК Саяна (минифутбол)

14-май-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)

14-май-2026 20.15 Райкомерс - Полигран (минифутбол)

14-май-2026 21.15 Малки Страсти - ФК Дулизелм (минифутбол)

16-май-2026 13.00 Локомотив София 1929 (София) U18 - ЦСКА (София) U18

(футбол)

16-май-2026 14.00 Локомотив (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград)

(футбол жени)

16-май-2026 16.00 НСА (София) – Севлиево лейдис (Севлиево) (футбол

жени)

16-май-2026 18.00 ЦСКА III (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

(футбол)

17-май-2026 16.30 ЛП Супер спорт (София) – Пирин 22 (Благоевград)

(футбол жени)





ББЛ:

10-май 12:00 Жени Запад Локомотив София Ж - Ботев 2012 Ж

11-май 19:30 Б Запад Политехника Б - Енигма Фойерверк

12-май 19:30 В Запад Титан Пропъртис В - Спартак София

13-май 19:30 Б Запад Фаб Файв - Титан Пропъртис

13-май 21:30 ББЛ+ Запад Политехника+ - БУБА Олд Старс

15-май 19:30 ББЛ+ Запад Авалон Зуум Дизайн - Хелга

16-май 12:00 Б Център Чардафон - Локомотив Горна Оряховица

16-май 15:00 Б Изток Светкавица Мебел Стил - Everbet Bay Kings Varna

16-май 17:00 Б Изток Икономически университет - Шоутайм