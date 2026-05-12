  3. Рони О'Съливан спечели световната титла при ветераните

Рони О’Съливан увенча дебюта си на Световното първенство по снукър за ветерани с победа над Джо Пери във финала. Седемкратният победител в основното Световно първенство, потвърди преди тазгодишния турнир, че ще направи дебюта си при ветераните в „Крусибъл“ в Шефийлд.

50-годишният англичанин отпадна във втория кръг на Световното първенство от Джон Хигинс, но победи Кен Дохърти, Питър Лайнс и Робърт Милкинс, за да стигне до финала при ветераните. Той завърши отличната си седмица с пет сенчъри брейка при победата с 10:4 над сънародника си Пери.

„Излязох и просто се опитах да играя мачов снукър, да използвам главата си и да избирам правилния удар малко повече, защото следобед рискувах доста“, каза О’Съливан пред Channel 5. „Не играя особено добре през последните три години, увереността ми е доста ниска и когато попадах в определени ситуации, пропусках някои топки. Мисля си, че преди не пропусках такива удари. Но ако успея да си върна увереността, бих искал да завърша кариерата си силно. Това е амбицията, която ми остава в играта.“

О’Съливан направи три сенчъри брейка, преди 51-годишният Пери да го настигне частично и да намали изоставането си до 5:3 преди вечерната сесия. Настоящият шампион от British Seniors Open, който се оттегли от професионалния тур след миналогодишното основно Световно първенство, спечели първия фрейм от сесията и направи резултата 5:4.

Но световният номер 14 отново намери ритъма си и стигна убедително до победата, печелейки следващите пет фрейма и добавяйки още два сенчъри брейка.

Промените в правилата на турнирите за ветерани означават, че играчи на 45 или повече години, които са в топ 64 на световната ранглиста, вече имат право да участват.

