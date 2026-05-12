София е домакин на голям международен турнир по снукър

Българската снукър федерация с гордост обявява Sofia International Open, който ще се проведе в сърцето на България от 23 до 25 май.

Това престижно аматьорско събитие ще бъде домакинствано от Националната снукър академия, разположена на втория етаж на Националния стадион „Васил Левски“.

Гарантиран награден фонд: 10 000 евро

Състезавайте се за един от най-големите аматьорски наградни фондове в региона:

• Победител: 3000 евро

• Финалист: 1500 евро

• Полуфиналисти: 750 евро

• Четвъртфиналисти: 450 евро

• Последни 16: 250 евро

• Най-висок брейк: 200 евро

Детайли за турнира

• Право на участие: само аматьорски играчи

• Брой участници: ограничен до първите 64 играчи

• Формат: групова фаза — Best of 5 при над 50 записани участници; Best of 3 при под 50 записани участници

• Краен срок за записване: 10 май — само с предварително платена такса

• Регистрация: изпратете имейл на SIGNUPSNOOKER@GMAIL.COM за детайли относно плащането

Официално настаняване: Hotel City Avenue Sofia

Възползвайте се от специални намалени цени и удобен транспорт до мястото на турнира. Хотелът се намира само на 50 метра от метростанция „Опълченска“ — само на две спирки от Академията, метростанция „Васил Левски“.

• Единична стая: 55 евро

• Двойна стая: 60 евро

• Тройна стая: 72 евро

• Семеен апартамент за 4 души: 80 евро