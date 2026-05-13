Как ще завърши голямото дерби на Гърция?

Как ще завърши голямото дерби на Гърция?

Гърция се подготвя за поредното издание на „Дербито на вечните врагове“. В сряда, 13 май, Олимпиакос приема Панатинайкос на своя стадион „Караискаки“ в Пирея. Макар че шампионската титла за сезон 2025/2026 вече бе официално завоювана от АЕК Атина, този сблъсък остава от решаващо значение за разпределението на местата в челната четворка и за престижа в южната ни съседка.

Олимпиакос влиза в този мач от трета позиция в класирането с актив от 62 точки, колкото има и вторият ПАОК. Тимът на Хосе Луис Мендилибар записа равенство 1:1 срещу солунския гранд в последния кръг, което остави битката за сребърните медали напълно отворена. Формата на „червено-белите“ в плейофната фаза е колеблива – в последните си пет мача те записаха една победа (именно срещу Панатинайкос), две равенства и две загуби.

Испанският специалист Мендилибар изрази известни притеснения относно ефективността на своя тим. След равенството с ПАОК той сподели: „Видяхме страст от отбора, но голът ни липсваше“. По-рано през месеца, след загубата с 1:3 от същия съперник, треньорът бе още по-критичен, заявявайки, че отборът му буквално е „подарил головете на опонента“. Сега Олимпиакос ще разчита на голмайстора си Аюб Ел Кааби, който има 17 попадения през кампанията, за да се завърне към победния път.

За Панатинайкос и техния мениджър Рафаел Бенитес моментът е труден. „Детелините“ заемат четвърто място с 51 точки и на практика загубиха шансове за по-предно класиране след поражението с 1:2 от АЕК миналия уикенд. Тази загуба не само прекърши амбициите им, но и коронова градския им съперник за шампион. Панатинайкос няма победа в последните си четири мача, като в този период записа две равенства и две загуби, включително поражението от Олимпиакос през април.

Рафа Бенитес изведе Панатинайкос до първи триумф в дербито на Гърция от две години

Въпреки негативната серия, Бенитес разполага с опасни играчи в предни позиции като Андрюс Тете, който е водещ реализатор на тима с 8 гола. Очаква се „зелените“ да заложат на по-предпазлива тактика и да търсят своите шансове чрез контраатаки.

Статистиката от последните срещи дава леко предимство на Олимпиакос. В последния сблъсък между двата тима на 19 април 2026 г., пирейци триумфираха с 2:0 като гости след попадения на Желсон Мартинш и Родиней. По-рано през сезона, през март 2025 г., феновете на „Караискаки“ станаха свидетели на истинско зрелище и победа с 4:2 за Олимпиакос, в която Роман Яремчук се разписа на два пъти.

Панатинайкос обаче доказа, че може да печели на този стадион, като постигна успех с 1:0 през февруари 2026 г. благодарение на гол на Висенте Таборда още в началото на мача. Общо в последните пет мача Олимпиакос има три победи, Панатинайкос – една, а един двубой завърши наравно (1:1 през септември 2025 г.).

ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

